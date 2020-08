Irama: “Non amo le discoteche, giusto chiuderle”/ “Io a Sanremo 2021? Vedremo…”

Due dischi di platino conquistati in un’unica estate con il singolo “Mediterranea” e tanta voglia ancora di sorprendere e scalare le classifiche: Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, sarà tra i protagonisti della puntata odierna di “Battiti Live”. In una recente intervista rilasciata alla testata giornalistica “Huffington Post”, il cantante ha parlato del periodo difficile vissuto dal nostro Paese (e non solo) a causa della pandemia di Coronavirus, con particolare riferimento al settore delle discoteche, prima riaperte e poi, di fatto, richiuse dopo Ferragosto (vietata l’attività di ballo al loro interno e nei locali all’aperto). “Mi dispiace per chi rispetta le regole e non è facile per chi ha una attività in questo settore – ha dichiarato l’artista –. È stato giusto chiudere le discoteche, perché è un momento difficile e dobbiamo rispettare le regole per il bene comune. Le persone muoiono, questa è una disgrazia vera. Io non sono un discotecaro. Mi capita ogni tanto di finire in qualche club quando faccio tardi la notte oppure quando sono ospite di qualche evento, ma questo non è il momento adatto per questo tipo di serate”.

IRAMA: “L’AMORE? PER ME È FONDAMENTALE”

Nonostante il successo di “Mediterranea”, Irama ha rivelato all'”Huffington Post” di non essere “il re dell’estate. Ho una visione diversa: mi piace il mood estivo, ma io gioco un campionato a parte. Non mi interessano le sfide tra hit”. Poi, sotto con la vita privata e i sentimenti: “Mi dedico sempre all’amore, è un fattore fondamentale della mia vita e della mia arte. Cerco sempre di tenere tutto privato anche se è difficile. Oggi sui social puoi esternare tutti i sentimenti, ma io tengo solo per me gli affetti importanti. Penso che l’arte e la musica vadano d’accordo con i misteri e il privato”. Quando questa atipica estate 2020 doveva ancora assistere alla propria aurora, Irama ha trionfato ad “Amici Speciali”, edizione inedita dello storico talent show di Maria De Filippi e ideata con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla Protezione Civile. Una vittoria che ha proiettato il cantante verso Sanremo 2021? “Non ci ho ancora pensato. Dipende dalle canzoni che scriverò prossimamente. Vedremo…”.



