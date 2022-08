Irama e Victoria Stella Doritou si sono lasciati/ Lo scoop: “Oggi la parola fine”

Irama e Victoria Stella Doritou si sono lasciati? L’indiscrezione

Sembra essere arrivata ai titoli di coda la storia d’amore tra Irama e la fidanzata Victoria Stella Doritou, conosciutisi più di due anni e mezzo fa nella romantica cornice di Parigi. A rivelare il retroscena sulla vita sentimentale del giovane cantante è la pagina Instagram The Pipol Gossip, che ricorda proprio la circostanza in cui i due si conobbero: “Quando Irama aveva incrociato lo sguardo di Victoria, ai tempi, oltre due anni e mezzo fa era ancora in love con Giulia De Lellis. Ma il cantante in quel viaggio e incontro a Parigi dinanzi alla modella ha perso la testa. Da quel momento Irama e Victoria sono diventati una coppia“.

In seguito alla conoscenza, il cantante e la modella hanno iniziato una relazione e una convivenza. Sino a quest’estate in cui, come rivela la pagina, i due non sarebbero mai stati insieme: “Due anni e mezzo d’amore (non social ma reale), una convivenza, oggi però la parola fine. I due quest’estate non sono mai stati insieme. Lui in tour ora a Miami, lei in vacanza prima con gli amici poi con la famiglia a Vienna“. La coppia, dunque, si sarebbe detta addio e non è di certo l’unica in questa rovente estate 2022 all’insegna del gossip.

Irama e Victoria Stella Doritou: primo incontro a Parigi

Amore al capolinea, dunque, per Irama e Victoria Stella Doritou. In un’intervista a Radio Deejay il cantante, leader nelle radio con il tormentone estivo PamPamPamPamPamPamPamPam, aveva svelato: “L’ho incontrata a Parigi. Una sera stavo facendo un concerto a Bologna, ma ero un po’ incavolato. Finito il concerto sono scappato a Milano. In quel periodo avevo un po’ i giornali addosso, ma per la parte brutta di questo lavoro. Insieme a un amico sono salito sul treno e sono andato a Parigi. Mi sembra ci fosse la Fashion week“.

Sino al fatidico incontro con la modella, in un vero e proprio colpo di fulmine: “Mi sono ritrovato in un hotel. Io e il mio amico eravamo incappucciati, brutti, cattivi. Eppure lei mi ha notato. L’ho incontrata, ora è una storia carina. Avete mai visto Midnight in Paris? Uscì, c’era una cantante messicana che si mise a cantare, e anch’io mi misi a cantare per strada. Molto da film, molto da cinema“.

