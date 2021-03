Irama escluso da Sanremo 2021?/ Molecolare negativo, ma tutto dipende da…

Irama è risultato negativo al test molecolare e dovrebbe esibirsi sul palco del Teatro Ariston oggi, mercoledì 3 marzo, durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2021. «Il test di Irama è negativo, ma dobbiamo comunque aspettare il risultato del molecolare del suo collaboratore. Se dovesse essere positivo, il cantante dovrà comunque mettersi in quarantena e ritirarsi dalla gara», ha detto Amadeus durante il collegamento con il Tg1 poco prima dell’inizio della prima serata. Il rischio che Irama sia costretto a ritirarsi per un contatto con una persona positiva c’è. Il giovane cantautore che torna a Sanremo dopo le due precedenti partecipazioni nel 2016 nella categoria Giovani con il brano Cosa resterà e nel 2019 tra i Big con La ragazza con il cuore di latta, con una serie di storie su Instagram, ha confermato la propria negatività sia a due test rapidi che al tampone molecolare.

IRAMA A RISCHIO RITIRO: “ASPETTIAMO BUONE NOTIZIE”

Dopo la decisione della Rai di rimandare la sua esibizione a questa sera, Irama ha rassicurato i fans attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram. Il giovane cantautore ha spiegato di essersi sottoposto a due tamponi rapidi risultati entrambi negativi e ad un tampone molecolare risultato negativo. Come prevede il regolamento di Sanremo 2021, tuttavia, tutto dipende dal molecolare del suo collaboratore i cui risultati dovrebbero arrivare in mattinata. «Ho avuto un contatto sporadico con una persona positiva; spero innanzitutto che questa persona stia bene, io ho fatto gli accertamenti, ho fatto stamattina un tampone rapido risultato negativo, un tampone rapido nel pomeriggio risultato negativo e stasera è arrivata la notizia del terzo tampone molecolare che è risultato negativo sia a me sia ad un membro del mio management che è la persona che quotidianamente mi sta vicino e mi accompagna poi dietro il palco», ha dettoin una serie di storie. «Prima di tutto la salute, poi spero che ci saranno buone notizie per la partecipazione al festival, quindi aspettiamo le buone notizie e stiamo vicini», ha concluso.



