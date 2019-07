Irama/ Giulia De Lellis, hanno smesso di seguirsi cos’è successo? (Battiti Live)

Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, è pronto a esibirsi per Battiti Live 2019. Il ragazzo ha una storia abbastanza nota: debutta ufficialmente nel 2016 nella categoria nuove proposte, ma non riesce ad ottenere il successo sperato, tanto che nel 2018 viene arruolato nella scuola di Amici condotta dalla regina di Mediaset Maria de Filippi. In quest’occasione, effettivamente, inizia a riscuotere maggiore successo e ad importi, progressivamente, nello scenario musicale italiano. Attualmente sta girando l’Italia in lungo e in largo con il suo giovani per sempre tour che prende il nome dal suo ultimo album che, tra le altre, raccoglie la canzone la ragazza con il cuore di latta che ha visto Irama salire al vertice delle classifiche e della popolarità. In occasione della sua partecipazione all’ultimo festival di Sanremo, infatti, l’artista si è dimostrato particolarmente maturo e questa canzone ha fatto breccia nel cuore di tantissime fans. De resto non poteva che essere fortunato il destino di una canzone che costringe a riflettere sulle tante situazioni tragiche che possono celarsi dietro un’apparente sereno quadretto familiare. Il brano racconta di una violenza e di una rinascita, di un cuore spezzato e della forza di ripartire.

Attualmente, al centro della sua vita privata sta la rottura con Giulia De Lellis, una breve storia d’amore che si è chiusa già da tempo, ma che ultimante è tornata alla ribalta dopo che i due si sarebbero detti addio sui social, smettendosi di seguirsi. Nonostante la conclusione della loro storia fosse avvenuta nel modo più pacifico possibile (di recente si erano susseguite numerose dediche di canzoni proprio attraverso i social) in questi giorni qualcosa tra i due deve essere cambiato tanto che la De Lellis avrebbe smesso di seguire il cantante su Instagram, incentivando Irama a fare altrettanto.

Irama, Battiti Live 2019: il successo di Arrogante

La canzone che vede Irama protagonista dell’estate 2019 è Arrogante, e che canterà a Battiti Live, un brano che si preannuncia essere un vero e proprio tormentone, soprattutto se si considera il ritmo alquanto latino. Il brano, che sembra seguire le tracce di Nera, successo del 2018 sempre firmato Irama, porta, fin dalle prime note, a muovere il bacino a ritmo di danza proponendo una musicalità tra la bachata e il reggaeton. Lo stesso Irama ha svelato il significato, neanche troppo intrinseco, della canzone: l’arroganza spesso è una maschera che si indossa per nascondere sentimenti come la fragilità e l’insicurezza, ma a prevalere è sempre il cuore. È quindi un messaggio per non limitarsi alle apparenze e per cercare di andare oltre quello che gli occhi possono vedere in superficie. Immancabile i rimandi all’estate e alla voglia di vivere con spensieratezza e leggerezza questa stagione che, più di tutte, porta a ballare e a divertirsi, fino a ritrovare sé stessi.

Attualmente impegnatissimo nel suo tour, il Giovani per sempre Tour è iniziato da Bassano il primo giugno e si concluderà non prima dell’undici agosto al Summer Arena di Soverato dove il cantautore terrà l’ultimo dei suoi undici concerti attualmente previsti.

