Irama/ “Mi sono innamorato di una in particolare”, ma…

Irama sta vivendo giorni molto particolari dal punto di vista professionale. Terminata l’avventura al Battiti Live 2019 l’artista è tornato a scrivere in vista dell’uscita di altri brani inediti dopo il grande successo di Arrogante. Su Instagram ha stupito un po’ tutti, sottolineando che direttamente in Salento ha deciso di chiudersi per scrivere nuovi brani. Specifica: “Mi sono innamorato di una in particolare”. Se in molti hanno pensato subito che si trattasse di un nuovo flirt i più attenti avevano capito bene che invece era un brano ad aver fatto breccia nel suo cuore anche se al momento non è lecito sapere quale. Questo non ha smorzato la curiosità del pubblico che una volta capito non si trattava di una ragazza ha raddoppiato le domande nei commenti.

Irama, Battiti Live Compilation: presente in due tappe

Irama è stato protagonista a Battiti Live 2019 in due differenti tappe, a dimostrazione che il pubblico lo apprezza sempre di più. Lo abbiamo visto in apertura a Vieste il 30 giugno scorso e poi anche durante il terzo concerto che si è tenuto invece a Trani. Tra i successi che ha portato sul palcoscenico c’è “Arrogante” che è diventato uno dei tormentoni dell’estate italiana. Uscito il 24 maggio del 2019 ha raggiunto come massima posizione la decima nella classifica italiana del 2019. Ha inoltre ricevuto il disco di platino per aver superato le 50mila vendite. Su Youtube il brano ha superato i 40 milioni di visualizzazioni in appena tre mesi.

Irama, a settembre ad Amici Vip

Continuano le voci su Amici Vip che vedrà tra i protagonisti anche Irama, stasera protagonista di Battiti Live Compilation. Per l’artista sarà un ritorno sui banchi più famosi della televisione perché già protagonista in passato era stato addirittura in grado di vincere il talent. Era il 2018 quando il ragazzo riusciva a diventare noto grazie alla vittoria della 17ma edizione del programma ideato da Maria De Filippi. Sono passati due anni, ma alle spalle sembra esserci un’eternità. Intanto Irama continua a tenersi lontano dai riflettori del gossip, pronto a farsi notare solo ed esclusivamente per la sua musica. Intanto l’appuntamento con la versione vip del talent show si avvicina e c’è sempre più curiosità di capire quale ruolo reciterà il ragazzo.

