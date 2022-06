Irama/ Ora non si accontenta più: “Volgerò lo sguardo all’estero”

Quanta strada ha fatto Irama da Amici di Maria De Filippi a Radio Zeta Future HIts live

È ormai passato qualche anno da quando Irama ha deciso di approfitare di una vetrina importante come quella di “Amici di Maria De Filippi” per farsi conoscere e oggi può certamente dire di avercela fatta. A soli 26 anni il ragazzo può contare su 32 dischi di platino e 5 dischi d’oro, ben sapendo di come il futuro possa essere altrettanto roseo. Ad apprezzarlo, infatti, non sono ormai più solo i giovanissimi, ma un pubblico di tutte le età che ama la profondità dei suoi testi.

Al Festival di Sanremo solo pochi mesi fa ha ottenuto tantissimi complimenti anche dagli addetti ai lavori per la sua “Ovunque Sarai” dedicata alla nonna scomparsa, che conferma come lui sia rimasto ancora legato agli affetti di un tempo. E ora l’idea di tornare a esibirsi live non può che renderlo entusiasta, al pari di molti colleghi: “L’ultimo tour è stato quello del 2019, quindi non vedo l’ora – ha detto ai microfoni di ‘Grazia’ – Ho avuto già un primo assaggio perché ho appena finito un minitour primaverile di quattro concerti ed è stato emozionante ritrovare il contatto fisico, dal vivo, con le persone”.

Irama: l’Italia ora non gli basta più

Un vecchio detto diceva che “l’appetito viene mangiango” ed è proprio quello che è accaduto a Irama. Il vincitore di “Amici 2018”, infatti, guarda già all’autunno, quando avrà concluso il tour che lo porterà a esibirsi nelle principali città italiane. “Il mio ultimo album racchiude una parte di me e tanta musica, sia italiana che non – ha deto ai microfoni di Radio Italia –. Mi piace molto la contaminazione, mi piace molto dialogare con musicisti esteri e scoprire culture diverse. Sicuramente il prossimo passo sarà quello di andare anche all’estero e cercare di parlare dal vivo in un altro luogo, magari in un’altra lingua ma portando la nostra cultura”.

Nonostante il successo, lui per ora preferisce restare con i piedi per terra: “È difficile vedermi tra dieci anni, spero con la stessa voglia e con qualcosa da dire, perché se non avrò più niente da dire probabilmente non farò musica” – ha concluso.











