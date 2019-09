Irama/ “Perché è finita con Giulia De Lellis? Adesso voglio solo cambiare tutto…”

Giulia De Lellis parlerà anche di Irama oggi a Verissimo? Il programma di Silvia Toffanin torna in onda oggi pomeriggio con la promessa che l’ex corteggiatrice e influencer adesso parlerà dei suoi amori raccontando i “retroscena” che nessuno conosce e che ha raccontato nel suo libro. Non sappiamo bene se siano stati fatti nomi e cognomi e se Irama ne farà parte ma sicuramente il cantante è stato un capitolo importante della sua vita, quello che possiamo definire quasi un apostrofo tra i due Andrea della sua vita. All’epoca Giulia De Lellis arrivava da un momento turbolento, dal tradimento di Andrea Damante, dalla fine della loro storia ma, anche, dal tentativo fallito di riprovarci. Il pubblico e il gossip ha parlato di una rottura in seguito al presunto tradimento di lui ma poi è stato Irama stesso a chiarire le cose sui social: “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme. Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all’estero. Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni”.

IRAMA PRONTO A RICOMINCIARE NELLA VITA E NELLA MUSICA

Nei giorni scorsi lo stesso Irama è tornato sui social per chiedere pazienza ai suoi fan in attesa di un grande ritorno che segnerà la sua rivoluzione: “Sto passando un periodo particolare. Un periodo di cambiamento, non ho paura dei cambiamenti. Cambiare significa crescere, evolversi. È naturale, e la musica non è uno stupido hobby o qualcosa che mi piace fare, è la mia vita. Tutta la mia vita. E nella vita è biologicamente inevitabile avere un cambiamento per questo per me lo è anche nella musica”. Irama è pronto a dare i fan quello che vogliono ma, per il momento, la parola d’ordine è cambiamento e dopo il vulcano Giulia De Lellis e il tormentone estivo che ha fatto ballare tutti nei mesi scorsi, è arrivato il momento di andare avanti e stravolgere tutto, ci riuscirà?

