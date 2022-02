Irama, quali sono le ex fidanzate? Da Yanirsa a Giulia De Lellis/ “La nostra era una storia seria”

E’ ormai trascorso qualche anno dalla vittoria di Irama ad “Amici di Maria de Filippi” (datata 2018), ma da allora il cantante ha fatto parlare di sè non solo per i successi ottenuti in ambito discografico (in tantissimi hanno amato la sua “La ragazza con il cuore di latta“), ma anche per la sua vita privata, che è stata spesso decisamente chiacchierata. Da allora, infatti, il cantante ha avuto diverse storie, alcune decisamente di breve durata, spesso con personaggi noti.

Tra le ragazze che sono state legate all’artista ci sono le ex colleghe del talent Nicole Vergani e Sephora Ferrillo, l’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” Megghi Gaio, Yanirsa Ana Martinez e Giulia De Lellis. Ma è stato soprattutto il rapporto nato con queste due che ha scatenato l’attenzione del gossip.

Yanirsa e Giulia De Lellis: le recriminazioni delle ex fidanzate di Irama

Ana Yanirsa è una ballerina classe 1999 che si è fatta conoscere per essere stata protagonista del videoclip della canzone di Irama “Nera”. I due sono stati protagonisti di una storia d’amore particolarmente intensa, anche se il cantante, a detta della ragazza, non sarebbe stato sempre corretto con lei. Lei era innamoratissima ed era felice di avere conosciuto anche la famiglia dell’ex vincitore di “Amici”, anche se sei mesi dopo è stata lei a decidere di lasciarlo perché lo vedeva sempre più distante.

Successivamente nella vita dell’artista è entrata Giulia De Lellis, ma è stato in quel momento che lui avrebbe tentato di riallacciare i rapporti con la ex. “Devo a Irama il mio successo perché grazie al video che abbiamo girato ho un grande seguito – ha detto lei in un’intervista a DiPiù’ -. Ma forse non era questo quello che volevo. Io sonouna sognatrice, ma con Irama è andata a finire troppo male e non le nego che ho sofferto molto. Puoi immaginare come mi sono sentita quando lui è uscito allo scoperto con Giulia De Lellis mentre lui in realtà stava ancora con me. Ero convinta che la nostra fosse una storia seria. Ha provato a continuare ad avere anche un rapporto con me. Sa, forse con Giulia le cose non erano acora co serie. Forse non aveva ancora le idee chiare”.



