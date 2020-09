Irama/ Victoria Stella Doritou o Caroline Donzella? Il gossip impazza

Irama è ancora fidanzato con Victoria Stella Doritou o sta frequentando la milionaria monegasca Caroline Donzella? E’ questa la domanda che si pongono i fans del cantante, autore dell’ultima hit estiva Mediterranea, finito al centro del gossip per un’indiscrezione riportata dal settimanale Chi nel numero del 16 settembre. Le notizie ufficiali vorrebbero l’ex Amici felicemente fidanzato con Victoria Stella Doritou, ma le chicche di gossip di Chi hanno parlato di un avvistamento di Irama in quel di Milano in compagnia proprio di Caroline Donzella che sarà il prossimo volto di Avanti un altro. Da sempre molto riservato e allergico al gossip, Irama non ha commentato le ultime notizie sulla sua vita sentimentale preferendo concentrarsi sulla sua musica. I fans, però, curiosissimi di sapere, continuano a monitorare i profili social dei protagonisti del gossip più succulento di fine estate.

IRAMA SINGLE O FIDANZATO?

Irama non è solo uno dei cantanti del momento, ma è anche corteggiatissimo dalle fans. Oltre a chi è felice di saperlo innamorato, c’è anche chi spera che sia tornato single. La vita privata di Filippo Maria Fanti, questo il suo vero nome, tuttavia, per il momento, resta top secret. L’indiscrezione che lo vorrebbe in compagnia della milionaria monegasca Caroline Donzella, corteggiatissima dai calciatori, ha rapidamente fatto il giro del web. Victoria Stella Doritou, da parte sua, resta in silenzio. L’ultima foto di coppia di Irama e Victoria risale allo scorso 27 luglio. “Ciao amore mio”, scriveva la modella nella didascalia che accompagnava la foto. I due, dunque, sono ancora fidanzati o sarà in corso una crisi? In attesa di saperne di più, il gossip impazza.

Visualizza questo post su Instagram ciao amore mio💞 Un post condiviso da Victoria Stella Doritou (@thevictoriastella) in data: 27 Lug 2020 alle ore 11:53 PDT





