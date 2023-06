Irene Capuano incinta: quanto nasce il figlio e nome/ L’ex di Uomini e Donne: “Vissuto momento non bello…”

Uomini e Donne, Irene Capuano svela i primi dettagli della gravidanza: “Ecco come sto”

Irene Capuano diventerà mamma. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che è stata la scelta di Luigi Mastroianni, ha annunciato di aspettare il suo primo figlio dal fidanzato Christian. Dopo il post pubblicato su Instagram con la lieta novella, Irene ha però deciso di raccontarsi ai suoi follower, rispondendo a qualche domanda sulla gravidanza.

Molti le hanno chiesto se sta accusando i tipici malori della gravidanza, domanda alla quale Irene ha risposto: “Come va? Benissimo devo dire. Zero nausee, zero vomito e spero che non mi prenderanno mai.” Ha quindi specificato: “Forti nausee le ho avute i primi 3 mesi però per fortuna zero vomito. Ripeto, spero che non arrivi mai. Per il resto, la mattina, mi sento super energica. Mentre la sera crollo. Ogni tanto mi prende un po’ di acidità ma è tutto sotto controllo.”

Irene Capuano incinta: i possibili nomi del bebè e la data di nascita

Irene Capuano ha ammesso di non conoscere ancora il sesso del bambino e di non avere preferenze in merito. L’ex corteggiatrice e il suo fidanzato stanno però già valutando il nome da dare al nascituro: “Sapete che io ho la passione per ‘Sofia’. Niente, lui Sofia proprio non lo accetta. […] Quindi ho trovato un secondo nome, breve perché mi piacciono brevi come il mio: Greta. Greta mi piace tantissimo. Invece il maschietto lascio fare a lui. A lui piace Niccolò, Nicolas. A me piaceva Mattia ma all’inizio andava bene poi non so cosa è successo strada facendo.”

La futura mamma ha quindi annunciato che il parto è previsto per il 7 dicembre e che dunque il figlio sarà un piccolo sagittario. Infine, l’ex corteggiatrice ha rivelato di aver vissuto un momento difficile pochi mesi fa, preferendo non specificare cosa le sia successo: “A gennaio mi è accaduta una cosa non molto carina… però vabbè lo sapete che a me quando mi accadono cose non carine, tendo a sparire. Non a chiudermi ma a sparire proprio dal mondo social perché non mi piace trasmettere negatività.”











