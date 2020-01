Irene Cioni ha partorito: nata Vittoria/ L’ex velina mamma: “benvenuta amore mio”

Da martedì 14 gennaio, la vita di Irene Cioni è cambiata per sempre. L’ex velina di Striscia la Notizia che ha ballato sul bancone del famoso tg satirico dal 2013 al 2017 con Ludovica Frasca, con un dolcissimo messaggio su Instagram, ha annunciato la nascita della sua primogenita. Irene è diventata mamma della piccola Vittoria, nata dal suo amore con Giacomo, un imprenditore che opera nel settore della nautica e con cui è fidanzata da tre anni e con il quale è pronta a convolare a nozze. “ Sei la cosa più bella che mi poteva capitare… Un’emozione che non si può descrivere…. Benvenuta in questo mondo amore mio…”, ha scritto la neomamma che ha poi ha aggiunto i dolcissimi hastag: ““#vittoria #lamiabambina #lamoredimammaepapà”. Tantissimi gli auguri ricevuti da Irene, sia dai fans che continuano a seguirla che dagli amici. Da Benedetta Mazza a Costanza Caracciolo che, tra pochi mesi diventerà mamma per la seconda volta, da Giovanni Ciacci a Francesca Sofia Novello, l’ex velina è stata inondata d’affetto.

IRENE CIONI MAMMA: LA PRIMA FOTO DELLA PICCOLA VITTORIA IN ATTESA DELLE NOZZE

Felicissima e con il cuore pieno di gioia, Irene Cioni ha voluto condividere sui social il bellissimo momento che sta vivendo. Dopo aver mostrato il pancione, ha pubblicato la prima foto della piccola Vittoria. Pur non mostrando il viso della bambina di cui si intravede la bocca e il naso, Irene ha mostrato la manina della sua bambina che le ha già stravolto la vita. Una gioia immensa per l’ex velina che potrebbe coronare il suo momento magico con il matrimonio. Irene che non ha voluto pronunciare il fatidico sì con il pancione potrebbe, dunque, convolare presto a nozze con il suo Giacomo. “Ci sposeremo dopo la nascita di nostra figlia, non voglio sposarmi con il pancione e non voglio organizzare le nozze di corsa. Non mi pesa”, ha spiegato Irene al settimanale Di Più Tv. Il momento giusto potrebbe essere la prossima estate. Per il momento, però, Irene non ha fretta e si gode la sua piccola Vittoria.





