Irene Ethel Mansfield moglie mago Silvan e figli Stefano e Sara/ “Ci conoscemmo a…”

IRENE ETHEL MANSFIELD E I FIGLI STEFANO E SARA: LA FAMIGLIA DEL MAGO SILVAN

Chi sono Irene Ethel Mansfield, moglie del mago Silvan, e i loro due figli Stefano e Sara? Questo pomeriggio, nella prima puntata del 2023 e sedicesimo appuntamento stagionale di “Domenica In”, l’85enne mago e illusionista veneziano sarà ospite nel salotto televisivo di Mara Venier col suo repertorio di trucchi e magia per incantare grandi e piccini. E, con l’occasione, i riflettori si riaccenderanno pure sulla sua vita privata e sentimentale: cosa sappiamo della compagna di Silvan e della famiglia dell’illusionista noto all’anagrafe come Aldo Savoldello?

A differenza di tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, e pur frequentando i palcoscenici televisivi oramai da decenni, il mago Silvan è stato sempre molto riservato in merito alla propria vita privata: a fronte di una carriera che l’ha reso famoso non solo in Italia ma anche all’estero, l’oggi 85enne illusionista ha cercato sempre di custodire i suoi affetti più cari anche se non si è mai rifiutato di parlare di loro quando gli è stato chiesto e anzi ha raccontato pure alcuni gustosi particolari sulla sua storia d’amore con la donna britannica che da tanti anni è al suo fianco. Anche se non conosciamo con precisione le dati e altri particolari del loro matrimonio, sappiamo che Silvan è sposato oramai da più di quarant’anni con Irene Ethel Mansfield, la donna che peraltro l’ha reso padre per due volte di Stefano e Sara Olga, i suoi due figli.

MAGO SILVAN, “ECCO COME HO CONOSCIUTO MIA MOGLIE: ERA DI UNA BELLEZZA…”

Pare infatti che l’incontro tra un giovane Silvan e la sua Irene sia avvenuto durante il periodo che aveva visto il diretto interessato protagonista a Londra: e a proposito di quell’esperienza, l’illusionista ha ricordato più volte con piacere quello che è stato il primo incontro con la futura moglie. “Come l’ho conosciuta? Lei vendeva oggetti d’antiquariato per beneficenza ed era di una bellezza folgorante” aveva raccontato Savoldello, precisando pure che nel corso degli anni il fascino della consorte è rimasto invariato. “Quella volta portava un gibus su di un vassoio, venne al mio tavolino e le feci spuntare dal cilindro una rosa” aveva continuato Silvan, tenendo fede alla sua filosofia che vede la magia come una sorta di atto di poesia e non mero trucco.

Tuttavia l’amore di Silvan per la bella Irene fu inizialmente osteggiato dal padre di lei, ex ufficiale dell’esercito di stanza in India e che pare non avesse in grande simpatia lo spirito da playboy degli uomini italiani. Nel loro caso, tuttavia, quello che poteva essere un amore passeggero è diventato il sentimento di una vita tanto che i due non si sono più lasciati e anzi la Mansfield ha seguito poi il suo Aldo in Italia. E pazienza per la sua gelosia: “Ho sempre avuto un debole per il fascino femminile, ma lei è molto gelosa”. Sappiamo invece di meno dei due figli, Sara Olga e Stefano: la prima, in una vecchia intervista in cui ha raccontato del suo rapporto col padre, non solo se n’è detta orgogliosa ma aveva rivelato le sue ottime doti di massaggiatore e di cui peraltro ama approfittare. Per quanto riguarda invece Stefano invece ha lavorato spesso col padre ed è stato regista di diversi spettacoli che Silvan aveva portato in scena con la sua compagnia.











