IRENE GRANDI, CANZONE “FINALMENTE IO”/ Stile e grinta alla Vasco Rossi (Sanremo 2020)

Con il codice 04 canta Irene Grandi. Il titolo del brano è Finalmente Io, testo e musica di Vasco Rossi. Con questa canzone Irene Grandi si gioca la finale del Festival di Sanremo 2020. Ritmo, testo e musicalità portano orgogliosamente l’impronta di Vasco Rossi. Irene Grandi se la cava alla grande e ha buone chances di migliorare l’attuale ottavo piazzamento della classifica generale con questa interpretazione. La cantante si appropria di questo brano calandosi al meglio nel testo, infatti lo interpreta con grande coinvolgimento e passione. Ovviamente i fan di Vasco Rossi sarebbero curiosi di vedere il proprio idolo all’opera con ‘Finalmente io’. Di sicuro per stile, grinta ed energia, Irene Grandi non sta facendo rimpiangere il grande Vasco Rossi. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Irene Grandi ancora lontana dalla vetta di Sanremo 2020

Irene Grandi non è ancora riuscita a scalare la vetta di Sanremo 2020. Dopo la quarta serata, la giuria di giornalisti ha premiato la cantante di Finalmente io con una decima posizione. Un posto in meno quindi rispetto a quanto registrato nelle prime tre serate. Non sono d’accordo però le donne che hanno trasmesso il loro calore alla Grandi sui social: “Per me hai vinto tu, la canzone è per tutte noi donne”, dicono in molte. In questi giorni, l’artista invece ha voluto fare un omaggio a Vasco tramite le Stories di Instagram, in occasione del suo compleanno. Un “tanti auguri” intonato da tutto lo staff seduto al tavolo per pranzo. Per la sua esibizione di ieri, Irene ha scelto di affrontare il palco dell’Ariston con un outfit molto simile a quelli precedenti. Vestito di Alessandra Marchi, ovvero giacca nera e pantaloncini super corti e una camicia color panna con scollo vertiginoso. Scollatura in bella vista, sottolineata anche dalla presenza di una catenina con ciondolo a forma di cuore e un’altra più lunga, con un occhio. Clicca qui per rivedere il video di Irene Grandi.

IRENE GRANDI: “SENTO QUESTA CANZONE DENTRO AL CUORE”

Irene Grandi forse non è riuscita a centrare appieno il cuore della giuria di Sanremo 2020, ma la sua grinta e la sua rabbia positiva sono state sotto i riflettori ieri sera. Gli ascolti parlano chiaro e vanno tutti a favore della Grandi, nonostante le sue esibizioni siano quasi sempre spuntate verso la parte finale della kermesse. La sensualità non manca e non solo per la presenza sul palco dell’artista, ma anche per il testo della canzone che Vasco Rossi con Roberto Casini, Gaetano Curreri e Andrea Righi hanno scritto per lei. Durante un’intervista di Guglielmo Scilla per Vanity Fair, Irene si è concessa pochi minuti di pausa e relax, rispondendo ad alcune domande di pancia. Se potesse trasformarsi in un animale? “Il gatto, perchè li amo e perchè ce li ho”, dice. Poi svela di essere caduta una volta dalla bicicletta e di avere sempre nella borsa “sigaretta elettronica, cellulare e cioccolata”. Il nomignolo più imbarazzante? “Paperoga”. Un momento divertente che si adatta alla perfezione alla personalità della cantante. “Ma che votazioni fate? Non vi siete accorti che sono la numero uno”, dice invece a Rockol, interrogandosi in modo scherzoso sui verdetti ricevuti fino ad ora. Scopriamo inoltre che Finalmente io è stata scritta da Vasco (in collaborazione con gli altri tre) appositamente per la Grandi e che l’artista ha potuto scoprire la sua bellezza solo a giochi fatti. “Ci ho creduto subito parecchio, devo dire. Poi l’ho ascoltata e l’ho sentita dentro al cuore”, sottolinea.



