Irene Grandi/ L’artista torna sul palco con “Finalmente Io” per il Concertone

Pubblicità

La cantante Irene Grandi prenderà parte al Concertone del Primo Maggio, che si terrà all’Auditorium Parco della Musica di Roma e sarà trasmesso da Rai 3 e Radio 2, a partire dalle 20. La trentesima edizione della manifestazione organizzata dai sindacati dei lavoratori sarà molto particolare a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia e il mondo e soprattutto mancherà il pubblico, che dovrà vedere da casa i propri artisti preferiti. Irene Grandi ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Finalmente io“, scritto in collaborazione con Vasco Rossi e Gaetano Curreri, che ne ha curato la musica, entrambi presenti tra gli ospiti del Concertone. Il pezzo arrivato nono al festival, è stato inserito nella nuova edizione dell’album “Grandissimo”, uscito nel 2019 per celebrare i venticinque anni di carriera di Irene, con canzoni inedite e riarrangiate. Nel disco compaiono le note hit dell’artista, come “La tua ragazza sempre” in cui duetta con Loredana Bertè, “Bum Bum” e “Bruci la città”.

Pubblicità

Irene Grandi, “Finalmente Io” e 3 milioni di view

Il 15 aprile il video di Finalmente io di Irene Grandi ha raggiunto tre milioni di visualizzazione e la cantante ha ringraziato tutti con un post sui social network. Proprio su questi ultimi, l’artista ha effettuato diverse dirette durante la quarantena forzata, esibendosi anche nella canzone colonna sonora del film di Roberto Benigni “La vita è bella”. A marzo sarebbe dovuto partire il tour di Irene Grandi, ma tutte le date sono state cancellate a causa del Coronavirus. In attesa di nuove disposizione da parte del Governo, la cantate ha dichiarato che sta cercando di diventare istruttrice di yoga. Inoltre, ha lanciato un appello per sostenere la raccolta di fondi per le cure palliative, promossa da File (Associazione Italiana di Laniterapia), dirette alla cura e assistenza di persone malate. Tra i prossimi impegni della rockstar italiana c’è la partecipazione all’evento che si terrà il 7 maggio alle 18, sulla piattaforma Amazon, in cui si potrà ascoltare una versione corale della canzone “Ma il cielo è sempre più blu”, a cui hanno partecipato più di 50 star della musica italiana. L’iniziativa ha come scopo quella di raccogliere soldi da devolvere alla Croce Rossa, per supportare le persone deboli colpite dalla pandemia. Irene Grandi nota per i tormentoni “Bruci la città” e ” Prima di partire per un lungo viaggio” da cinque anni è innamorato di un avvocato toscano Lorenzo Doni, che ha sposato a luglio del 2015 nella chiesa di San Pietro a Narbolia, a Oristano, con rito religioso e durante la messa ha cantato “Hallelujah” di Leonard Cohen. Per la cantante è il secondo matrimonio, dopo il primo con Alessandro Carotti, sposato nel 2003 a Las Vegas.

Video, “Finalmente Io”





© RIPRODUZIONE RISERVATA