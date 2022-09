Irene Grandi/ “Per Vasco sono la sua versione in gonnella: lo conobbi a 13 anni e…”

IRENE GRANDI TORNA A “VERISSIMO”

Ci sarà anche Irene Grandi nel solito, ricco cast di ospiti di “Verissimo”, il consueto rotocalco tra showbiz e gossip in onda su Canale 5: e nel primo dei due appuntamenti del weekend con il programma condotto da Silvia Toffanin farà il suo gradito ritorno in studio, dopo l’ospitata del 2020, la 52enne cantautrice toscana che racconterà non solo del suo privato ma soprattutto della sua ultima fatica discografica dato che proprio nella giornata di ieri è tornata in heavy rotation nelle radio italiane.

In attesa di scoprire cosa racconterà Irene Grandi alla padrona di casa nel corso della sua ospitata, l’artista classe 1969 originaria di Firenze ha fatto una gradita sorpresa ai suoi fan pubblicando il brano “E poi”, il suo personalissimo omaggio alla grandissima Mina. Infatti la canzone è di fatto una cover di quel piccolo capolavoro -scritto per lei da Shel Shapiro e Andrea Lo Vecchio- che la diretta interessata incise nel lontano 1973, per quello che negli anni divenne uno dei più grandi successi della ‘Tigre di Cremona’. Ovviamente si tratta di una rilettura molto personale di quel brano con tanto di venature blues e arrangiamenti che vedono protagonista pure l’organo Hammond (suonato per l’occasione da Pippo Guarnera).

IRENE GRANDI, IL SINGOLO E L’ANEDDOTO SU VASCO: “MI DISSE CHE…”

Intanto, nel corso dell’estate, Irene Grandi si è raccontata dopo un periodo di silenzio, svelando alcuni dettagli della sua nuova vita dopo i 50 anni: e se al ‘Corriere della Sera’ la cantautrice toscana ha parlato della nuova spiritualità che la pervade (“Ora insegno yoga ai fan”) e dell’incontro con Vasco Rossi da giovanissima, al ‘Fatto Quotidiano’ ha accennato invece al matrimonio finito con Lorenzo Doni. Ma andiamo con ordine: “Avevo 13 anni ed eravamo in montagna, dalle parti di Zocca: Vasco stava aspettando da un po’ e gli urlai ‘Prendi una fetta della mia pizza, quella coi carciofini!’… Poi l’ho incontrato da grandicella per incidere ‘La tua ragazza sempre’ e gliel’ho detto, ma lui non ricordava nulla e rideva”. Poi da lì è nata una vera amicizia col Blasco: “Andavamo in un localaccio di nascosto per le patatine fritte, perché lui se esce di casa è un casino: ma con lui si è bevuto più che altro champagne, aprivamo sempre una bottiglia… Gli piaceva la mia aria sbarazzina e diceva che ero un Vasco in gonnella”.

In relazione invece all’intervista concessa al ‘Fatto’, Irene Grandi ha ripercorso la sua carriera parlando pure della passione per il blues e il tour a tema che l’ha portata a girare per l’Italia, facendo però anche per la prima volta luce sui problemi vissuti nell’ultimo periodo, tra pandemia e vita privata. “Ho viso spezzarsi legami fragili in tutti e due gli ambiti: purtroppo anche nel matrimonio ho capito che dentro di me persiste un sano egoismo da cui non posso staccarmi” ha tagliato corto la 53enne, suggerendo come la fine del matrimonio col suo Lorenzo sia stata anche dovuta alla volontà della Grandi di privilegiare il lavoro.











