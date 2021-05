Irma, mamma Elisa Isoardi/ “Il nostro legame si basa sulla complicità”

Irma Isoardi è la mamma di Elisa Isoardi, conduttrice televisiva recentemente naufraga della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2021. Un rapporto speciale quello che lega madre e figlia che negli ultimi anni sono ancora più uniti e complici come entrambe hanno raccontato durante una intervista doppia rilasciata a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. “Il nostro legame si basa sulla complicità” – hanno detto mamma e figlia rivelando però anche di aver avuto dei momenti di allontanamento. “Da bambina era particolare. Un giorno la portai in gita con me a Roma, Elisa aveva sette anni. Mentre visitavamo la città, a un certo punto si fermò, mi guardò negli occhi e mi disse: ‘Mamma, io verrò a vivere qui’. Mi lasciò di stucco quell’espressione, detta da una bimba così piccola. Anche dopo, ha sempre coltivato l’idea di andare via di casa e di andare a vivere in una grande città, come poi è accaduto” – ha raccontato la madre Irma, mentre Elisa parlando proprio di lei ha detto: “mia mamma è stata una grande mamma e una grande donna, molto severa sotto certi aspetti. Oggi è diventata un’amica, la nostra unione si basa sulla complicità”.

Irma Isoardi: “ho creduto tanto in mia figlia Elisa”

Irma Isoardi, la mamma di Elisa Isoardi ha creduto da sempre nella sua amatissima figlia. “Non ho fatto tanti sacrifici, ho creduto molto in lei e in quello che voleva fare, così le sono andata dietro. Ma questo non lo considero un sacrificio, l’ho fatto con il cuore” – ha dichiarato la donna che alla figlia diceva sempre “non sei bella, sei particolare”, una frase che la conduttrice ha fatto sua “mi ha dato tanta forza. Perché se non credi troppo nella tua bellezza ti concentri su altro”. Proprio durante l’ultima avventura televisiva de L’Isola dei Famosi, la Isoardi prima di fare la sua nomination è scoppiata a piangere chiedendo scusa pubblicamente alla mamma. “Io le ho sempre detto ti voglio bene, devo dirle scusa, perdonami per quello che ho fatto” – ha detto in lacrime Elisa, ma dallo studio la madre Irma l’ha immediatamente rincuorata e rassicura “sbagliamo tutti, anche noi genitori sbagliamo, stai tranquilla, ora concentrati sull’Isola, vai avanti, ti voglio tanto bene”.

Ilary Blasi allora ha chiesto come mai abbia avuto questa reazione e la Isoardi ha condiviso un momento difficile vissuto con la madre: “non mi vergogno a dirlo, non sono stata tanto buona con lei, l’ho allontanata, sono scappata io perché non avevo il coraggio di confrontarmi con una donna così fiera che mi ha cresciuta da sola e che ha fatto un sacco di sacrifici per me”. La conduttrice ha poi aggiunto: “stavo sbagliando e avevo paura di farglielo vedere, ma lei lo sentiva e mi è stata vicina da lontano, solo che io mi negavo. Scusa per questo, scusa per tutto il tempo perso e per quanto la amo. Adesso voglio fare bene, tornare e non perderla più”. L’ultima parola è stata proprio della madre Irma che le ha detto: “Elisa ti amo tantissimo, quando ritorni stiamo insieme, ti riempio di baci”.

