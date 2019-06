Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula/ Location di Tempation Island 2019

Qual’è la location di Temptation Island 2019?

Da lunedì 24 giugno 2019 al via la nuova edizione di “Temptation Island 2019“, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Con l’inizio della nuova stagione torneranno ad accendersi anche i riflettori sullo Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, la location che farà da cornice alle coppie pronte a mettere alla prova i loro sentimenti. In due villaggi diversi, da un lato quello delle fidanzate e dall’altro quello dei fidanzati, andrà in scena la nuova edizione del reality dei sentimenti ideato da Maria De Filippi e la Fascino Spg. Anche quest’anno le riprese si terranno in Sardegna nello splendido resort nei pressi di Santa Margherita di Pula, località della provincia di Cagliari dove è possibile rilassarsi tra spiagge incontaminate e panorami paradisiaci.

Santa Margherita di Pula, spiagge e relax

Per chi non la conoscesse, Santa Margherita di Pula è una località turistica famosa per una lunghissima striscia di sabbia di ben 7 chilometri che parte dalla spiaggia di Campumatta fino a quella di Pinus Village. Una zona che durante il periodo estivo, complice un clima mediterraneo, arriva a toccare una media di 30 gradi. Temperatura ideale per trascorrere delle bellissime giornate di mare in totale relax. La zona di Santa Margherita di Pula è anche nota per le sue acque limpide e cristalline e una sabbia il cui colore tende al rosa. Non solo, i fondali sono ideali per gli appassioni di snorkeling, ma anche i patiti di immersioni e pesca sportiva ne avranno di cose da fare in queste spiagge. La località è facilmente raggiungibile: una volta arrivati a Cagliari è possibile arrivarci tramite la Strada Statale 195 seguendo i cartelli per Santa Margherita. Una volta giunti a Santa Margherita dovrete imboccare la via Flumendosa, la litoranea, e seguire le indicazioni per Is Morus.

Is Morus, la spiaggia di Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island 2019 si svolgerà ancora una volta nella splendida spiaggia di Is Morus, localizzata a 40 chilometri da Cagliari. Questa spiaggia è famosa per il colore della sabbia tendente al dorato e per la presenza di fondali marini profondi e sabbiosi. Non solo, Is Morus presenta un’acqua cristallina paragonabile a quella di spiagge tropicali. Nei pressi di questa meravigliosa spiaggia è stato creato un resort di lusso; una vera e propria oasi mediterranea di circa 7 ettari circondata da un’immensa vegetazione e da una spiaggetta privata che trasforma questo resort in una piccola isola di pace e felicità. Il resort presenta circa cinquanta camere tra suite e ville indipendenti. Non solo, presenti anche bar e ristoranti dove i clienti potranno rilassarsi bevendo un drink o consumando del cibo di altissima qualità.



