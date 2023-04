Isabel, figlia Francesco Totti: tenera sorpresa alla scuola calcio/ “Senza parole…”

Francesco Totti, tra impegni sportivi e dolci sorprese: sua figlia Isabel entra in campo per un abbraccio

Ricevere una sorpresa è sempre motivo di gioia, a prescindere dal contenuto e contesto di riferimento. Difficile immaginare un emozione diversa rispetto a quanto vissuto da Francesco Totti nella giornata di ieri, 25 aprile. L’ex calciatore della Roma era impegnato ad un evento presso la sua scuola calcio di Ostia con l’obiettivo di assistere ad una partita dalla notevole importanza per i suoi ragazzi. A trionfo ottenuto, Er Pupone ha ampiamente gioito con i suoi giovani calciatori prima di rendersi conto di una splendida presenza, oltre che inaspettata, sugli spalti.

Ilary Blasi, tapiro da Striscia per le stoccate a Totti/ "La casa all'Eur? Per Francesco è sempre aperta"

Ad osservare il match dei giovani ragazzi della scuola calcio di Francesco Totti – sita ad Ostia – era infatti presente sua figlia più piccola, Isabel. Appena terminato l’incontro ha sorpreso la bandiera della Roma lanciandosi in campo per abbracciare il proprio padre dando vita ad un siparietto tanto tenero quanto emozionante. In molti hanno deciso di immortalare quel momento, con tanto di condivisioni social da parte del diretto interessato. In particolare, ha riscosso un certo successo un post su Instagram che racconta quel tenero abbraccio, condito dalla didascalia “Senza parole” con tanto di amabili cuori.

Francesco Totti e Ilary Blasi, "scontro" anche in tv/ Lei all'Isola dei Famosi, lui…

Francesco Totti, la separazione con Ilary Blasi non intacca il rapporto d’amore con i figli

A dispetto delle ingerenze dei mass media in merito alla dibattuta separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, l’amore dei e per i figli è un binario che viaggia parallelo e la splendida sorpresa di Isabel ne è la conferma. Solo qualche giorno fa era arrivata infatti la prima sentenza provvisoria nel merito del percorso legale dei genitori; i figli possono giovare di un affidamento condiviso, diverso invece il caso della villa dell’Eur che è stata assegnata alla conduttrice. Per Christian, Chanel e Isabel è stato invece sancito un assegno mensile di 12.500 euro.

Ilary Blasi: sgambetto costoso a Totti/ Soffia la villa all'Eur ma costerà 30 mila euro mese di mantenimento

L’ultima sorpresa di Isabel per il padre, Francesco Totti, mette in secondo piano qualsiasi decisione giuridica. Non a caso, dopo le condivisioni social dell’ex calciatore della Roma sono arrivati fiumi di commenti positivi e densi d’amore. Il gesto inaspettato mette a tacere chi nelle settimane trascorse ha avanzato commenti negativi in merito al rapporto genitoriale e alle possibili influenze negative per i figli. Quanto visto alla scuola calcio di Ostia dimostra quanto l’amore tra genitori e figli non conosca limiti e ostacoli, anche quando il rapporto matrimoniale arriva ad esaurirsi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA