Isabella Ragonese, chi è e gossip/ “Ora assecondo la vita”

La passione per la recitazione sembra essere tipica del DNA di Isabella Ragonese, che già prima di raggiungere la maggiore età ha conquistato il primo Premio dell’Istituto Nazionale Dramma Antico grazie a un saggio dedicato a Euripide. In un primo momento ha avuto modo di esibirsi soprattutto a teatro, ma non è tardato ad arrivare il momento dell’esordio al cinema, datato 2006 nel film “Nuovomondo” di Emanuele Crialesi.

Marcella Bella/ “Mio fratello Gianni? Nonostante la malattia per lui è bello vivere”

La svolta vera e propria nella sua carriera la deve però al film “Tutta la vita davanti” diretto da Paolo Virzì, uscito nel 2008, in cui interpreta una precaria che fatica a integrarsi nel mondo del lavoro, ruolo che le permette di ottenere la nomination al Nastro d’Argento come Miglior Attrice. Nonostante il successo, lei è rimasta quella di sempre e ama stare lontana dai gossip, pur essendo consapevole di come i fan desiderino saperne di più sulla sua vita privata.

Nathan Falco, figlio Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore/ "Mamma è troppo severa"

Chi è Isabella Ragonese. una carriera di successi

Pur preferendo lavorare in teatro e al cinema, non sono mancate le apparizioni televisive per Isabella. Lei, infatti, ha avuto modo di recitare in una delle fiction Rai di maggiore successo, “Rocco Schiavone” e “La guerra è finita” al fianco di David Riondino. Tra le sue passioni c’è anche quella per la musica, in modo particolare per Ligabue, che l’ha scelta per il video di “Il meglio deve ancora venire“.

Ora potremo ammirarla nella miniserie Rai “Solo per passione“, dove veste i panni della grande fotografa siciliana Letizia Battaglia, scomparsa poche settimane fa. Le soddisfazioni professionali sono state per lei una costante (ha recentemente intepretato la pm Letizia Ruggeri nella serie Netflix “Yara”), ma lei cerca di affrontare con serenità anche i momenti difficili che spesso questo mestiere la porta a vivere: “Assecondo la vita: cerco di non sprecare energie in quel che non posso cambiare e devo solo accettare – ha detto a ‘Io Donna’ -. Un fil rouge nelle mie scelte c’è, anzi due. La possibilità di sorprendere me stessa e la certezza che il progetto abbia un senso – vivaddio, pure le commedie lo hanno! – con protagonisti non monodimensionali”.

Loredana Bertè: "Violentata a 16 anni"/ "Bjorn Borg mi puntò una pistola alla testa"

Pochissimi i gossip che la riguardano. Da quando è finita la sua storia con il frontman dei Susonica Samuel Romano, non si sa praticamente più niente di lei.











© RIPRODUZIONE RISERVATA