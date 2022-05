Isabella Ricci: “Al matrimonio con Fabio anche persone di Uomini e Donne”/ “Gemma…”

Isabella Ricci, i dettagli del matrimonio con Fabio Mantovani

Nello studio di Uomini e Donne, Isabella Ricci è tornata con Fabio Mantovani per annunciare il matrimonio. L’ex dama del trono over non nasconde l’emozione e, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Nuovo Tv, svela qualche dettaglio in più di quello che sarà il giorno più felice della sua vita. Isabella che, da quando ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi con Fabio, ha dormito sola solo cinque giorni al punto che è sicura che non si separerà da lui neanche la sera prima delle nozze come vorrebbe la tradizione, svela che la cerimonia si terrà a Pescardina, il paese in cui vive Fabio, ma chi ci sarà tra gli invitati?

“A far festa con noi ci saranno le nostre famiglie e i nostri amici più cari tra cui anche quattro persone conosciute a Uomini e Donne che per ora non sveliamo. Ci auguriamo che la parola d’ordine del nostro matrimonio sia divertimento“, ha svelato l’ex dama.

Isabella Ricci, la frecciatina a Gemma Galgani

Nel corso dell’intervista rilasciata a Nuovo Tv, Isabella Ricci ha anche lanciato una frecciatina alle dame e ai cavalieri che, da anni, cercano l’amore a Uomini e donne senza mai averlo trovato. Il riferimento è a Gemma Galgani, protagonista indiscussa della trasmissione dalla prima puntata della prima stagione del dating show di canale 5.

“Cerca un fidanzato da più di dieci anni. Evidentemente il suo uomo ideale non passa dagli studi di Uomini e donne. Le consiglierei di cambiare ambiente, magari facendosi una passeggiata, andando all’università o regalandosi un bel viaggio. Il vero amore si nasconde ovunque”, ha detto Isabella che ha poi aggiunto – “Nel programma ci sono persone che non cercano l’amore, ma la visibilità. Se una donna cerca veramente un compagno, non ci può mettere anni e anni per trovarlo”. Gemma rispondere ad Isabella?

