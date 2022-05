ISABELLA RICCI E FABIO MANTOVANI A UOMINI E DONNE “CI SPOSIAMO”/ Poi lite con Armando

Isabella Ricci e Fabio Mantovani: lite con Armando Incarnato

Felici e innamorati, Isabella e Fabio annunciano il matrimonio a Uomini e Donne. “Le avevo chiesto di sposarmi già a novembre. Ho deciso di darle tempo fino a Capodanno e il 31 mi ha detto di sì” – ha spiegato il cavaliere. “Abbiamo deciso di vivere sei mesi in Italia e sei mesi all’estero, precisamente a Dubai perchè ha una temperatura gradevole tutto l’anno”, ha aggiunto Fabio. “Io sono molto felice. Ho trovato una famiglia in Fabio e i suoi figli che mi hanno accolta benissimo”, aggiunge ancora Isabella.

“Sono contenta per Isabella in cui io ho sempre creduto perchè questo, per lei, rappresenta una rivincita perchè è stata criticata tanto da Gemma e Armando ed è stata accusata di essere qui per sponsorizzare abiti”, commenta Tina Cipollari. Armando Incarnato, tirato in ballo dalla Cipollari, interviene: “Il fatto che lei abbia trovato l’amore non significa che non fosse alla ricerca di visibilità”. “Mi dispiace che le persone che siano qui non abbiano voglia di condividere la nostra felicità”, replica Isabella che poi aggiunge – “L’obiettivo di questo programma è creare coppie. Sono stata tantissimo criticata da molti personaggi che non hanno ragione di esistere in questo programma perchè sono coloro che testimoniano, ogni volta, quello che non si dovrebbe essere” (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Isabella Ricci e Fabio Mantovani, oggi il ritorno a Uomini e Donne?

Il giorno del ritorno di Isabella Ricci e Fabio Mantovani a Uomini e Donne è finalmente arrivato? La settimana del programma di Maria De Filippi dovrebbe aprirsi proprio con l’ingresso in studio della coppia che si è formata nel corso della stagione in corso. Dopo essersi incontrati, piaciuti, conosciuti e frequentati per diverse settimana, Isabella e Fabio hanno lasciato il programma prima di Natale. Una scelta che ha reso e rende felici entrambi che, tra poche settimane, convoleranno a nozze.

Il ritorno a Uomini e Donne è l’occasione per condividere con le persone che hanno visto nascere il loro amore la gioia per il matrimonio a cui parteciperanno i figli di Fabio, pochi parenti e qualche amico. Sarà un matrimonio intimo in cui l’ingrediente principale sarà proprio l’amore.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani: viaggio prima del matrimonio

Amanti dei viaggi, sin da quando hanno lasciato Uomini e Donne, Isabella e Fabio si sono concessi spesso dei viaggi, l’ultimo quello che li ha portati attualmente lontani in vita del fatidico sì. Il programma di Maria De Filippi ha dato ad entrambi quello che sognavano ovvero un partner con cui condividere tutto.

Molto simili, con tante passioni in comune, Isabella e Fabio sono entrati l’uno nella vita dell’altro senza alcuna paura. La dama, inoltre, ha raccontato di essere stata accolta a braccia aperte dai figli di Fabio che sono pronti a supportarli nella scelta di sposarsi. Ancora pochi giorni, dunque, e la coppia pronuncerà il fatidico sì.

