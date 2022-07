Isabella Ricci, ex Uomini e Donne ha il Covid/ “È toccato anche a me, sono positiva”

Isabella Ricci, nota imprenditrice conosciuta per aver partecipato a Uomini e Donne, dove ha trovato l’amore, nelle scorse ore ha annunciato di essere positiva al Covid-19. L’ex protagonista del Trono Over, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha spiegato: “È toccato anche a me! Sono risultata positiva al Covid“. La notizia della positività pesa ancora di più in questo momento, visto il ritorno di suo marito Fabio Mantovani a casa dopo un’operazione.

Nei giorni scorsi, Isabella Ricci aveva fatto sapere ai suoi follower che il marito Fabio Mantovani, conosciuto proprio nella seguitissima trasmissione di Maria De Filippo, era stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio. Proprio sui social, l’imprenditrice aveva postato una foto insieme a Fabio, scrivendo “Mio marito sta meglio”. Gli aggiornamenti sono arrivati puntuali anche nei giorni seguenti: “Il percorso sarà un po’ lungo. Vi ringraziamo per esserci stati così vicino e per essere stati così affettuosi. Vi aggiorneremo!”.

Il matrimonio a maggio 2022

La notizia della positività di Isabella Ricci al Covid-19 è arrivata dopo il ritorno a casa di Fabio Mantovani dall’ospedale, dove è stato operato al ginocchio. L’imprenditrice 63enne non ha nascosto il suo dispiacere per essere diventata positiva proprio dopo che il maritoè tornato a casa. Sui social, la Ricci ha aggiunto: “Proprio adesso che Fabio era rientrato a casa”. Isabella Ricci e Fabio Mantovanisi sono sposati il 28 maggio 2022. La loro storia d’amore è iniziata nell’ottobre del 2021 a Uomini e Donne.

Isabella aveva deciso di iscriversi al dating show di Maria De Filippi per trovare un uomo. Poco dopo era arrivato Fabio per corteggiarla. A conquistarla sono bastate pochissime uscite: i due hanno avuto fin da subito un feeling importante e hanno deciso di abbandonare il programma insieme. Dopo il matrimonio, arrivato a maggio, i due si sono regalati una luna di miele a Dubai. Isabella, adesso, deve fare i conti con il Covid dopo l’operazione di Fabio a causa di un problema al ginocchio avuto “quando era giovane e faceva il calciatore”.

