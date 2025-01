Un traguardo importante quello di Isabella Rossellini, che a 73 anni ha conquistato una meritatissima candidatura agli Oscar 2025. L’attrice ha interpretato Suor Agnes nel film “Conclave“, vestendo i panni di una donna silenziosa ma fortemente presente, immersa in un mondo con tanti personaggi maschili che conduce il pubblico in un viaggio assai turbolento ma affascinante: l’elezione del Papa. Di cosa parla il film Conclave? Con Ralph Fiennes, Isabella Rossellini, John Lithgow, Stanley Tucci e Sergio Castellitto la pellicola racconta di una storia intorno alla morte del Papa.

Il Cardinale Lawrence, interpretato da Ralph Fiennes, si occuperà di questa delicatissima transizione ma si ritroverà immerso in una serie infinita di intrighi. Intanto, i potenti si radunano per scegliere chi sarà il sostituto del Santo Padre, ma iniziano giochi di potere e una serie di tradimenti che lasciano gli spettatori col fiato sospeso per tutto il corso del film. In particolare, si scoprirà dell’esistenza di un segreto che potrebbe minacciare la Chiesa stessa. In tutto ciò, la presenza di Suor Agnes (Isabella Rossellini) sarà determinante per lo svolgersi della vicenda.

Isabella Rossellini: “Vi racconto chi è davvero Suor Agnes”

Molti si chiedono chi è Suor Agnes, il personaggio interpretato da Isabella Rossellini nel film “Conclave”. Si tratta di una figura molto importante per la storia, che anche se non parla tanto risulta essere fondamentale. “Per me è stato bellissimo interpretare un personaggio che non ha dialogo, ma ha un’enorme presenza.” ha dichiarato Isabella Rossellini ad Adnkronos, “Parla poco, ma quello che dice è potentissimo. E’ stato un ruolo sfidante“. In effetti, Suor Agnes rappresenta in tutto e per tutto la donna emancipata.

Isabella Rossellini ha spiegato che Suor Agnes è una donna che non vuole sottostare all’autorità maschile, nonostante accetti e sia consapevole che nella Chiesa esiste una gerarchia patriarcale. Infatti, essere al di fuori di tutte le dinamiche ecclesiastiche maschili le consente di vedere tutto come fosse fuori dallo schermo. Non è invischiata nelle opinioni politiche, nelle dinamiche della curia e nemmeno nello scottante tema delle elezioni. Il film “Conclave“, candidato agli Oscar 2025 è stato diretto da Edward Berger ed è destinato a diventare un vero e proprio capolavoro del mondo del cinema. Il protagonista è Ralph Fiennes, un personaggio amatissimo anche dalla stessa Isabella Rossellini che lo ha definito una figura filosofica all’interno del film.