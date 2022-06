Isco alla Roma?/ Calciomercato, addio ufficiale al Real Madrid: ora c’è Mourinho…

Isco lascia il Real Madrid, stavolta per davvero. Da anni al centro di numerose voci di calciomercato, il calciatore spagnolo ha annunciato l’addio al club con cui ha recentemente trionfato in Champions League. Le parti hanno deciso di salutarsi alla naturale scadenza del contratto. Ora nel futuro del fantasista potrebbe esserci l’Italia, a cui doveva approdare da anni, stando alle indiscrezioni che ciclicamente si sono rincorse. Ma ora potrebbe essere la volta buona, anche perché sarebbe un colpo a parametro zero. Ultimamente è stato accostato alla Roma, ma il club giallorosso al momento è solo una delle possibili destinazioni.

Di sicuro sarebbe un’ottima soluzione per rimpiazzare Mkhitaryan, sempre più vicino all’Inter. A proporlo alla Roma sarebbe stato Jorge Mendes, diventato suo agente da poco tempo. Dal canto suo, la società giallorossa si sarebbe presa del tempo per valutare le uscite di calciomercato e quindi i margini per avere Isco. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, che cita fonti spagnole, la Roma però avrebbe già proposto un triennale.

JORGE MENDES PROPONE ISCO ALLA ROMA…

Conferme sulla pista Isco in casa Roma arrivano anche da calciomercato.com, secondo cui il club giallorosso starebbe provando a convincere Mkhitaryan a rivedere l’accordo già preso con l’Inter, offrendogli un contratto annuale con opzione sul secondo per 3,5 milioni di euro più bonus. Ma visto che le speranze non sono molte, Tiago Pinto sta anche valutando la proposta di Jorge Mendes, cioè di prendere a parametro zero Isco, che tra l’altro José Mourinho conosce bene, avendolo allenato ai tempi del Real Madrid. Infatti, l’allenatore portoghese vorrebbe averlo a Trigoria per la prossima stagione. La Roma non è l’unico club interessato, ma in Spagna viene considerata favorita, anche perché sarebbe l’unico club ad offrire un contratto triennale al 29enne. Lo stipendio è di 6,5 milioni di euro, ma col Decreto Crescita il club giallorosso potrebbe spendere la stessa somma usata per Mkhitaryan. Sono ore calde, dunque, in casa Roma.

