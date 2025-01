Si aprirà domani la finestra per le iscrizioni scuola online per le prime classi dell’anno scolastico 2025/2026, con scadenza fissata al 10 febbraio. Si comincia alle ore 8 di martedì 21 gennaio e si finisce appunto alle ore 20 del 10 febbraio. Queste le nuove date rispetto alla finestra 8-31 gennaio che era stata pensata inizialmente.

Modificava voti su registro elettronico: denunciato 15enne/ MIM: "Nessuna violazione ai sistemi ministeriali"

Le novità non riguardano solo la data iscrizioni scuola online: a novembre era stata diffusa una circolare che consente di indicare fino a tre nomi di scuola in ordine di priorità, poi ne è arrivata una sul liceo del Made in Italy. Non è necessario rinunciare all’opzione economico-sociale per attivarlo.

Fatte queste premesse, non ci sono altre novità per quanto riguarda la procedura. Ad esempio, la piattaforma resta sempre Unica, che può essere usata anche per inviare documenti aggiuntivi nelle scuole che hanno aderito alla sperimentazione.

SCUOLA/ Realtà e desiderio, due fatti "irriducibili" per ogni educatore

ISCRIZIONI SCUOLA ONLINE: I CASI PARTICOLARI

Per quanto riguarda l’indicazione delle tre scuole, se nessuna fosse disponibile, allora spetterebbe agli Uffici scolastici regionali e le scuole coinvolte indicare alternative. Anche per questo sono stati indicati i criteri di priorità per evitare i test di ingresso e il sorteggio, vietando poi che la scelta sia legata alla data di arrivo della domanda.

ISCRIZIONI SCUOLA ONLINE SU UNICA IN 3 PASSI

Sulla piattaforma Unica potete anche prendere visione delle statistiche, quindi analizzare dati e trend per rendere ancor più consapevole la propria scelta. Potete anche cercare e confrontare gli istituti per scegliere quello che fa al proprio caso.

LE SFIDE DEL LAVORO/ Il ruolo cruciale della formazione per far crescere l'occupazione

I passi sono essenzialmente tre: compilare la domanda, confermando o completando i dati personali, inserendo nelle sezioni i dati dell’alunno e delle scuole prescelte, sapendo che potete procedere in tempi diversi, prendendovi una pausa se necessario, perché si può salvare la domanda prima di inoltrarla. Prima di trasmetterla, potete visionare l’anteprima, uno step utile per verificare che i dati inseriti siano corretti. Poi arriva via mail una conferma dell’invio della domanda, che non può più essere modificata.

Quindi, se necessitate poi di apportare delle modifiche, dovrete rivolgervi alla scuola. Infine, non resta che seguire la procedura, ma comunque sono previsti aggiornamenti via mail. Gli stati che potreste visualizzare sono: inoltrata, restituita alla famiglia, accettata e smistata ad altra scuola.