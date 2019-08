Ismaele La Vardera a Nadia Toffa/ “‘Dio non è cattivo’, che domanda per la mia fede!”

Applausi e commozione oggi ai funerali di Nadia Toffa. Tra i colleghi de Le Iene che hanno voluto esprimere il proprio dolore e la rabbia per la scomparsa prematura dell’amica, anche Ismaele La Vardera e l’ex Iena ed europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Dino Giarrusso. Il primo, in un post su Instagram, al termine della cerimonia funebre che si è tenuta nel Duomo di Brescia ha postato la foto del feretro di Nadia Toffa. “Stamattina eravamo tutti lì a salutarti con il cuore spezzato”, ha esordito nel post. “Hai continuato a dire, nonostante tutto, “Dio non è cattivo”. Da Cristiano sentire quelle parole mi hanno fatto interrogare anche sul senso della fede che dico di avere”, ha proseguito Ismaele. Lo stesso inviato de Le Iene è stato così chiamato a riflettere sul senso della sua morte che “ci insegna a rivedere tutte le nostre priorità, a capire che il senso delle cose sta nell’eternità per una vita che è solo di passaggio”. Quindi una riflessione su come “Fama e successo sono solo come fumo che appare e poi svanisce, e tu con la tua umiltà l’avevi capito bene”. Il collega ha voluto precisare come la sua scomparsa sia stata per tutti loro una “grande lezione”, senza mai dimenticare il sorriso e la grande empatia che ha lasciato in tutti loro.

DA ISMAELE LA VARDERA A DINO GIARRUSSO: IL RICORDO DI NADIA TOFFA

Quello a Nadia Toffa da parte dei suoi tanti colleghi de Le Iene continua ad essere solo un “arrivederci”. A mostrarsi particolarmente colpito dalla scomparsa della giornalista e conduttrice è stato oggi anche Dino Giarrusso, ex inviato del programma di Italia 1 ed europarlamentare del Movimento 5 Stelle che, al termine del funerale ha voluto rilasciare poche dichiarazioni ma molto toccanti ai tanti cronisti presenti. Ai microfoni de La Stampa ha dichiarato: “E’ morta una nostra amica quindi, non è una bella giornata. Era una persona molto brava. E’ stata molto brava come iena, è stata molto brava ad affrontare una malattia. Era un esempio prima e lo è stata anche dopo. Sono stati in tanti, oggi, ad abbracciarsi e salutarsi commossi prima di assistere ai funerali dell’amica Nadia Toffa: da Pablo Trincia a Matteo Viviani, Filippo Roma, Nina Palmieri ed Enrico Lucci, tutti uniti nel medesimo dolore.





