Isola 2023, Helena Prestes risponde a Marco Mazzoli “confermo, avevo problemi”/ “Ha meritato di vincere”

Helena Prestes replica a Marco Mazzoli: “Vi confermo, avevo dei problemi“

Helena Prestes ha voluto replicare alle dichiarazioni di Marco Mazzoli, vincitore dell’Isola dei Famosi 2023, rilasciate sul suo conto in un’intervista al Corriere della Sera. “Ho provato ad andarle incontro, ma alla fine avevano ragione gli altri naufraghi: è una persona davvero problematica“, ha ammesso il conduttore radiofonico in riferimento alla modella brasiliana, che nel reality è stata al centro di numerosi litigi e dinamiche di fuoco ed è più volte finita in nomination.

Helena Prestes: "Cristina Scuccia? Secondo me non è etero"/ E sul Grande Fratello Vip...

Ora, tartassata dai messaggi dei followers che le chiedono una contro-risposta alle parole di Mazzoli, Helena ha replicato con alcune Instagram stories. Nessun battibecco social né risposte al veleno alle sue dichiarazioni ma, anzi, l’invito ad non alimentare polemiche: “Io vi confermo: lui mi ha conosciuto sull’Isola e sull’Isola avevo dei problemi. Dall’inizio mi hanno nominato, per 6 volte, e sono rimasta. Non andava bene la testa e non andava bene il fatto che la fame è stata il mio peggior nemico, e lui lo sa“.

Helena Prestes innamorata di Carlo Motta/ Ilary Blasi ironizza: "Quest'estate almeno 4 copertine di gossip!"

Helena Prestes, parole positive per Mazzoli: “Più umano di molti altri lì dentro“

Helena Prestes ha poi confermato che con Marco Mazzoli, nonostante le difficoltà all’Isola dei Famosi 2023, ha avuto un rapporto decisamente più positivo ed umano rispetto a molti altri naufraghi. E lo conferma nelle Instagram stories: “Sono sicura che non mi conosce nella vita reale ma abbiamo parlato molte volte. Io gli voglio bene, è la persona più umana di molte altre lì dentro. Quindi lui ha meritato di vincere, non è il momento di fare zizzania. Penso sia una persona molto intelligente, lo dicevo sempre e l’ho ancora detto. Ha meritato la finale e gli voglio bene“.

Paolo Noise choc dopo L'Isola: "Helena? Mi è sempre stata sui cog*oni"/ "Mazzoli stratega? È rancoroso ma…"

Infine, ribadisce quali problemi ha avuto nel corso della sua avventura e conferma il pensiero positivo che ha del conduttore dello Zoo di 105, e spera di approfondire la conoscenza con lui: “I problemi che avevo lì dentro erano che, dato che mi nominavano tantissimo, ho fatto fatica a legarmi con qualcuno. Essendo un posto dove non c’è amore, è molto importante legare con le persone. Io non sono riuscita, lui invece ha sempre avuto il supporto dall’inizio per restare e andare in finale. Quindi i miei problemi erano molto seri, come le mie cose personali di famiglia che mi hanno fatto forte e debole, ma anche le dinamiche lì dentro. Non ci conosciamo nella vita reale, ma spero ci conosceremo“.













© RIPRODUZIONE RISERVATA