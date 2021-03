Isola dei Famosi 2021/ Diretta, eliminato Brando Giorgi o Francesca Lodo?

ISOLA DEI FAMOSI 2021: ANTICIPAZIONI E DIRETTA 25 MARZO

Giovedì 25 marzo, in prima serata su canale 5, Ilary Blasi conduce la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Le dinamiche del gioco cominciano ad entrare nel vivo e dopo il mescolamento della squadre emergono i contrasti e le incomprensioni. Al timore del reality show l’insostituibile Ilary Blasi che, dopo la gaffe commessa durante la terza puntata, tornerà a raccontare le avventure dei naufraghi insieme agli opinionisti Tommaso Zorzi, iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini che ha esordito nel suo ruolo lunedì scorso dopo aver sconfitto il covid. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Dopo il ritiro del visconte Ferdinando Guglielmotti e di Akash Kumar che non sono rimasti su Paradise Island, ci sarà un nuovo ritiro? Nel corso della serata non mancheranno prove immunità e ricompense che metteranno a dura prova i naufraghi.

ELISA ISOARDI SPACCA IL GRUPPO?

L’Isola dei Famosi 2021 è sicuramente l’isola delle donne. Tra le varie concorrenti, chi si è messa in luce sin dal primo giorno è sicuramente Elisa Isoardi che ha conquistato i consensi dei compagni d’avventura con grinta e determinazione. La sua forza ha convinto tutti di poter contare su di lei, ma nelle ultime ore, complice il rimescolamento delle squadre, pare si sia rotto qualcosa. Con un carattere deciso e autoritario, Elisa ha fatto capire subito di avere le doti per essere una vera leader. Tuttavia, l’ingresso nel gruppo dei Rafinados di Brando Giorgi ha smosso gli equilibri. Elisa comincia a spaccare il gruppo e, a lungo andare, potrebbero nascere incomprensioni. Nel corso di Pomeriggio 5, Roger Garth ha dimostrato di non tifare per la Isoardi. “È permalosa da morire, chi si loda si sbroda… Secondo me ha detto così di Brando perché si è messa paura, c’è un po’ troppa superbia”, ha detto Garth. Questa sera, Elisa Isoardi sarà messa al corrente di tali dichiarazioni?

ISOLA DEI FAMOSI 2021: BRANDO GIORGI ELIMINATO?

Chi perderà la sfida al televoto dell’Isola dei Famosi 2021 tra Brando Giorgi e Francesca Lodo? I due naufraghi sono stati nominati al termine della terza puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Ad oggi, i sondaggi considerano perdente l’attore che non avrebbe totalmente conquistato i consensi del pubblico, ma sarà davvero così? Chi perderà la sfida al televoto, tuttavia, avrà ancora una possibilità per continuare l’avventura sull’Isola sbarcando su Paradise Island, attualmente abitata dagli aspiranti naufraghi Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani. L’eliminato di questa sera accetterà di restare o abbandonerà come ha fatto Akash Kumar?

