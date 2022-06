Isola dei Famosi 2022, 23a puntata/ Diretta, eliminato e primo finalista: Lory del Santo vs Marco Cucolo

Isola dei Famosi 2022, anticipazioni e diretta 23esima puntata

L’Isola dei Famosi 2022 torna in onda oggi, lunedì 13 giugno, in prima serata su canale 5, con la diretta della 23esima puntata. Alla finalissima del 27 giugno mancano solo due settimane e Ilary Blasi, con gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, è pronta a svelare il nome del primo finalista. Questa sera, infatti, nel corso della lunga puntata, la conduttrice svelerà il nome del primo finalista. I naufraghi, tuttavia, per conquistare il biglietto per la finale, dovranno non solo affrontare una serie di sfide, ma anche superare un televoto flash.

Esattamente come per gli eliminati, anche per scegliere il primo finalista della sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi sarà fondamentale il parere del pubblico. Chi sarà, dunque, il primo finalista? I bookmakers puntano su uno tra Nicolas Vaporidis, Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro ovvero i tre concorrenti più amati dal pubblico.

Lory Del Santo e Marco Cucolo in crisi: confronto in studio

Lory Del Santo e Marco Cucolo hanno partecipato all’Isola dei Famosi 2022 prima come coppia e poi come concorrenti singoli. L’avventura di entrambi, tuttavia è finita e pare abbia lasciato degli strascichi sul loro rapporto. Lory è stata definitivamente eliminata mentre Marco si è ritirato per motivi medici. Fidanzati da tanti anni, pare che tra Lory e Marco si sia spezzato qualcosa durante i mesi trascorsi in Honduras. subito dopo l’eliminazione, Lory, salendo sulla barca per rientrare in Italia, era apparsa abbastanza fredda nei confronti del fidanzato. Freddezza che, a quanto pare, nascondeva una crisi nel suo rapporto di coppia.

Nel corso della 23esima puntata dell’Isola, dunque, Ilary accoglierà in studio sia la Del Santo che Cucolo e i due saranno protagonisti di un faccia a faccia nel corso del quale saranno svelate anche le cause della crisi di coppia.

Chi sarà eliminato dall’Isola dei Famosi 2022?

Primo finalista, confronti, sfide e una nuova eliminazione nella 23esima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Anche questa sera, infatti, un altro naufrago dovrà abbandonare definitivamente l’Honduras, dire addio al sogno della finale e rientrare in Italia. Al televoto ci sono Estefania, Nick Luciani, Gennaro Auletto e Marialaura De Vitis. Uno dei quattro, per volere del pubblico, dovrà abbandonare per sempre la Palapa e raggiungere Playa Sgamadissima.

Ilary Blasi, così, aprirà un televoto flash tra l’eliminato e Pamela Petrarolo che vive sola su Playa Sgamadissima. Il televoto flash, così, decreterà il nome del naufrago che potrà continuare a sopravvivere su Playa Sgamadissima e quello del nuovo eliminato. Chi sarà? Lo scopriremo questa sera.











