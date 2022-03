Isola dei Famosi 2022: Alvin e Cicciolina positivi/ Vladimir Luxuria opinionista…

Primi problemi per l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, in partenza lunedì 21 marzo. Secondo quanto fa sapere TvBlog, Alvin, inviato dall’Honduras al posto di Massimiliano Rosolino, inviato dello scorso anno, sarebbe risultato positivo al covid. Una battuta d’arresta che spingerebbe la macchina del reality show a cambiare i programmi in vista della prima puntata. Nelle prossime ore, come fa sapere ancora TvBlog, saranno fatti nuovi test. Tuttavia, se la positività di Alvin dovesse essere confermata, ci sarebbe una soluzione d’emergenza.

Gli opinionisti scelti da Ilary Blasi per l’Isola dei Famosi 2022 sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Proprio quest’ultima potrebbe partire per l’Honduras come inviata a tempo determinato e sostituire così Alvin in attesa della sua negatività. Tuttavia, quella di Alvin non sarebbe l’unica positività che sta preoccupando l’Isola di Ilary Blasi.

Cicicolina positiva? Primi problemi per l’Isola dei Famosi 2022

Secondo quanto fa sapere TvBlog, inoltre, anche tra i concorrenti potrebbe esserci un caso di positività. Dall’Honduras, infatti, l’informatissimo TvBlog avrebbe ricevuto indiscrezioni su una presunta positività di Ilona Staller ovvero Cicciolina. Anche per questo caso sarebbero previsti ulteriori accertamenti.

A pochi giorni dal debutto ufficiale, dunque, l’Isola dei Famosi 2022 deve fare i conti con due problemi che la produzione starebbe cercando di risolvere. Per Alvin, dunque, la soluzione a tempo determinata sarebbe già in casa. Cosa accadrà, invece, in caso di positività confermata per Cicciolina? Il suo sbarco in Honduras sarà rinviato? Per scoprire tutto, non ci resta che aspettare i prossimi giorni.

