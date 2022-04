Isola dei Famosi 2022, eliminati e pagelle 4a puntata/ Lory Del Santo sotto accusa!

Pagelle Isola dei Famosi 2022: Antonio Zequila il primo eliminato del reality

Si è conclusa la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2022 con la prima eliminazione definitiva di Antonio Zequila che dovrà fare il suo rientro in Italia. Anche in questa puntata i litigi tra le coppie di naufraghi non sono mancate. Come sempre, al centro dell’attenzione c’è stata Carmen di Pietro e suo figlio Alessandro accusati ancora una volta di non partecipare attivamente alla ricerca del cibo insieme a tutto il gruppo. Questa sera però Alessandro è riuscito a procurare a sua madre ben 2 polpette al sugo (Voto 7). Ilona Staller, Cicciolina e Roger Balduino dopo essere rientrati dalla playa sgamada questa sera hanno conquistato l’immunità e votato a sorpresa per Jeremias e Gustavo Rodriguez (Voto 6,5).

Jeremias Rodriguez:"Con Deborah Togni colpo di fulmine. Una foto e..."/ E poi la sorpresa

La coppia composta da Clemente Russo e Laura Maddaloni questa sera ha perso il televoto contro la coppia madre-figlio, ma prima dell’eliminazione questa coppia ha avuto una discussione con Nicolas Vaporidis che durante la scorsa puntata ha votato la coppia perché la riteneva molto forte. I due, arrivati sulla playa dei giocatori singoli hanno subito conquistato gli altri naufraghi che hanno votato Clemente Russo come leader di playa Sagamada (Voto 7). Una coppia che sta cercando di vivere fino in fondo lo spirito dell’Isola e quella composta da Jeremias e Gustavo Rodriguez, che si impegnano per la sopravvivenza e non accettano torti da parte degli altri concorrenti (Voto 7,5).

Isola dei Famosi 2022, 4A puntata/ Diretta, eliminati: Tre coppie in nomination

Isola dei Famosi 2022, Clemente e Laura in Playa Sgamada: Vaporidis ammette “Ho fatto una caz*ata”

Anche Nicolas Vaporidis e Estefania Bernal sono stati sotto il riflettore delle accuse in questa puntata dell’Isola dei Famosi da parte di Clemente Russo e Laura Maddaloni. L’attore è stato accusato di essere stato manipolato da Lory Del Santo nella votazione della coppia. L’attore ha ammesso le sue colpe addossando tutte le responsabilità su di lui anche se ha ammesso di aver sbagliato nel mandare in nomination i suoi amici (Voto 6). La coppia composta da Blind e Laura Morise questa sera si è scagliata contro Lory Del Santo che, secondo la donna, ha cercato di mettersi d’accordo con gli altri componenti per votare loro. (Voto 7).

Marco Melandri "Voglio abbandonare l'Isola dei Famosi"/ La compagna Manuela "Resta!"

Lory Del Santo e Marco Cucolo questa sera sono stati accusati da molti altri concorrenti di essere degli strateghi. La discussione avuta nella prima parte della puntata ha penalizzato questa coppia che chiude la puntata con l’ingresso in nomination (Voto 6). La nuova coppia composta da Guendalina e Edoardo Tavassi è da poco entrata a far parte del gruppo dei naufraghi ma ha già conquistato tutto il pubblico con la loro ironia dirompente (Voto 8).

© RIPRODUZIONE RISERVATA