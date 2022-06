Isola dei Famosi 2022: litigi finti tra i naufraghi?/ Lory Del Santo vuota il sacco

Isola dei Famosi 2022: la verità sui litigi tra i concorrenti

L’Isola dei Famosi 2022 si appresta alla conclusione. Lunedì 27 giugno, Ilary Blasi condurrà l’attesissima finalissima che decreterà il vincitore che, per molti, sarà Nicolas Vaporidis. Quest’ultimo è stato spesso protagonista di scontri e litigi, in particolare con Lory Del Santo con cui non è mai riuscito a trovare un feeling. Proprio Lory Del Santo, eliminata dal pubblico nelle scorse settimane, sta svelando diversi retroscena sull’Isola dei Famosi. Dopo aver parlato del cachet percepito per restare in Honduras diverse settimane come naufraga, la Del Santo ha svelato anche alcuni dettagli sui litigi tra i concorrenti che hanno appassionato il pubblico.

Ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un Giorno da Pecora, Lory ha raccontato che qualcuno avrebbe chiesto ai concorrenti di mettere in scena litigi e rivalità per creare dinamiche e far appassionare i telespettatori.

La verità di Lory Del Santo sui litigi all’Isola dei Famosi 2022

Cosa c’è di vero tra i litigi dell’Isola dei Famosi 2022? Gli scontri sono stati tutti reali o alcuni sono sarebbero stati costruiti a tavolino? A svelare qualche dettaglio è Lory Del Santo. “Se è tutto vero? Diciamo che c’è un indirizzamento che porta ad avere più audience ovviamente. Quindi direi che è positivo. Non è che ti danno consigli per migliorarsi, ma per deteriorarsi. Cioè ‘urla, litiga e rispondi’. Chi consiglia queste cose? Ogni tanto appare così un supporto psicologico. Sono cose che se tu vuoi percepire”, ha raccontato ai microfoni di Un giorno da pecora.

“Ti dicono fatti sentire, urla, rispondi, fai notare come sono malvagie queste persone” – ha aggiunto la Del Santo che ha poi concluso così come si legge su Biccy– “Io se punto il dito poi voglio anche specificare perché lei è bugiarda e ha mentito’. Loro mi dicevano ‘no, non serve sei troppo lunga. Devi dire solo che è falsa’. Quindi io a quel punto nemmeno mi mettevo ad accusare perché io voglio spiegare tutto”.

