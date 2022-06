Isola dei Famosi 2022, pagelle 23a puntata/ Nicolas finalista! Lory Del Santo-Cucolo show

Isola dei Famosi 2022, le pagelle: Gennaro eliminato, Lory Del Santo e Cucolo si sono lasciati?

Si è conclusa la 23esima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 con l’eliminazione definitiva di Gennaro Auletto che concede a Pamela Petrarolo la possibilità di rimanere per un’altra settimana su Playa Sgamatissima a parlare con i cocchi e al telefono attraverso conchiglie. (voto8) Una serata da ricordare quella di quest’oggi per Nicolas Vaporidis che è in assoluto il primo finalista di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2022 dopo aver vinto una sfida di abilità contro Edoardo Tavassi e Luca Daffrè. (Voto 8). Nonostante le difficoltà della serata e i numerosi litigi questa sera Nick Luciani è riuscito ad incontrare sua moglie direttamente in Honduras che ha cercato di dare forza a suo marito (Voto 7).

Caos all'Isola dei Famosi: collegamento saltato per "tempesta elettrica"/ Ilary Blasi in difficoltà

Una serata da ricordare anche per Edoardo Tavassi che durante il moment delle nomination ha scoperto da sua sorella Guendalina che la loro madre approva Mercedesz come sua fidanzata. Anche per questo concorrente non sono mancate le discussioni con gli altri naufraghi, soprattutto con Nick. (Voto 8). Maria Laura De Vitis questa sera ha sfiorato l’ingresso al televoto per la finalissima sfidando le sue due amiche nella prova del letto honduregno, purtroppo nel corso della gara la ragazza ha riportato un piccolo problema alla mano che le ha impedito di andare oltre. (Voto 7,5).

Isola dei famosi 2022, quando va in onda?/ Ilary Blasi si prende una "pausa" ma...

Lory Del Santo e Cucolo artefici del vero show della serata. L’attrice eliminata nella precedente puntata dell’Isola ha lanciato un ultimatum al suo storico compagno. Cucolo Reo di non averla difesa dalle critiche del gruppo è stato allontanato da casa loro per riflettere sulla sua condotta. Qualcosa nel loro rapporto sembra essersi rotto e il confronto in diretta non sembra aver giovato alla coppia che entra così ufficialmente in un periodo di crisi (Voto 9)

Isola dei Famosi 2022: Carmen Di Pietro ci prova con Luca

Durante l’ultima settimana trascorsa all‘Isola dei Famosi 2022 Carmen Di Pietro si è lanciata a braccia tese su Luca Daffré rubandolo definitivamente dalle grinfie di Maria Laura De Vitis che in passato aveva ammesso di provare interesse nei confronti del ragazzo (vto 7,5). Estefania Bernal purtroppo questa sera non è riuscita a conquistare l’opportunità di accedere alla sfida per conquistare un posto al televoto per i finalisti, la ragazza infatti è stata esclusa dalle sue compagne a pari merito con Mercedesz e ha pescato il cocco con la stella nera che l’escludeva dalla sfida (Voto 7).

Alvin: "Liti con Ilary Blasi? Per noi è normale"/ "Siamo come fratello e sorella"

Nel corso di questa settimana Luca Daffrè ha conquistato il cuore di Carmen Di Pietro dedicando alla donna molto del suo tempo sull’Isola regalandole massaggi e promesse di allenamenti una volta terminata la loro esperienza sull’Isola. Il ragazzo però ha ammesso di non aver dimenticato Maria Laura che continua a definire una persona “Molto importate” (Voto 7,5).











© RIPRODUZIONE RISERVATA