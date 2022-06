Isola dei Famosi 2022, pagelle finale/ Nicolas Vaporidis vincitore ‘scontato’, delusione Carmen Di Pietro

Finale Isola dei Famosi 2022, le pagelle: Luca Daffrè si supera con il secondo posto

Si è conclusa l’edizione più lunga dell’Isola dei Famosi 2022 durata ben 99 giorni in totale in cui tutti i naufraghi hanno sofferto, e hanno fatto i conti con tutte le difficoltà che lo show porta con sé tra fame, insetti e sfide quotidiane che il reality di Canale 5 ha offerto ai naufraghi. La serata finale è stata dominata da 6 naufraghi: Nicolas Vaporidis, Mercedesz Henger Nick Luciani, Carmen Di Pietro, Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis. L’edizione più lunga dello show è stata vinta da Nicolas Vaporidis con il ben 87% di scarto contro Luca Daffrè. L’attore durante la sua esperienza in Honduras ha dimostrato di saper cambiare e mettersi in gioco, oltre all’aver stretto legami molto forti con gli altri naufraghi (Voto 8). Luca Daffrè è il secondo classificato di questa edizione dell‘Isola dei Famosi 2022, il ragazzo è entrato a metà percorso ed ha saputo inserirsi in punta di piedi all’interno di un gruppo già formato da tempo. (Voto 7,5)

NICOLAS VAPORIDIS VINCITORE ISOLA DEI FAMOSI 2022/ "È stata un'esperienza indimenticabile!"

Il primo eliminato della serata è stato Nick Luciani sconfitto al televoto da Mercedesz Henger. Nel corso della puntata tutti i naufraghi si sono sfidati con delle prove di forza e di abilità che tanto hanno tenuto compagnia a tutti i naufraghi. La seconda eliminata dal televoto flash è stata Maria Laura De Vitis, sconfitta al televoto flash contro Luca Daffrè. La ragazza nel corso della sua esperienza nel reality show si è avvicinata a molte persone, e alcuni suoi gesti sono stati mal interpretati da parte del pubblico che non ha visto nella ragazza la sincerità completa. (Voto 7,5).

Nicolas Vaporidis, vittoria "già scritta" all'isola dei famosi?/ Il dettaglio che non sfugge

Carmen Di Pietro delude con il terzo posto all’Isola dei Famosi

La terza eliminata di questa finalissima dell’Isola dei Famosi 2022 è stata Mercedesz Henger che è stata travolta dalla carica di Luca Daffrè che durante questa serata ha vinto ben due televoti flash. La ragazza poco prima di uscire ha avuto modo di parlare con sua madre e di fare pace con la donna con cui non era in buoni rapporti da circa due anni. All’interno dell’Isola dei Famosi la naufraga ha saputo mettersi in gioco e mostrare apertamente le sue debolezze e i suoi amori anche se spesso non propriamente contraccambiati. (Voto 7).

Ali, chi è la fidanzata di Nicolas Vaporidis?/ Matrimonio dopo l'Isola? "Mi ha fatto innamorare"

Il penultimo televoto è quello che più ha lasciato con il fiato sospeso tutti i telespettatori. A sfidarsi sono stati infatti Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis che fino a quel momento erano stati i due favoriti alla vittoria. Il televoto ha visto eliminata Carmen Di Pietro con uno scarto del 20% contro Nicolas Vaporidis. La donna durante il suo tempo trascorso all’Isola dei Famosi 2022 ha saputo conquistare di giorno in giorno tutta la simpatia del pubblico grazie anche a siparietti comici con gli altri naufraghi (Voto 8).











