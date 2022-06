Mercedesz Henger “ho mancato di rispetto a molta gente”/ Confessione strategica per vincere il televoto?

Mercedesz Henger, l’ultimo scontro all’Isola dei Famosi

Mercedesz Henger si giocherà il tutto per tutto in queste ultime battute dell’Isola dei Famosi 2022. La naufraga, giunta alla sua seconda esperienza in Honduras ed entrata in corsa, subito in apertura di finale dovrà vedersela con il televoto aperto: uno solo tra lei e Nick Luciani dei Cugini di Campagna proseguirà il viaggio verso la finalissima, coltivando così il desiderio di arrivare in cima al traguardo. Chi avrà la meglio tra loro due?

Una cosa è certa: anche questa volta Mercedesz Henger ha giocato all’Isola dei Famosi senza risparmiarsi, mostrando tutta la sua forza, sia fisica che interiore. Se sulle spiagge dell’Honduras ha vissuto dei battibecchi principalmente con Maria Laura De Vitis, che l’ha accusata di eccessivo vittimismo, Mercedesz è riuscita anche a stringere legami importanti, ad esempio con Edoardo Tavassi ma soprattutto con Nicolas Vaporidis, vera sorpresa. La lontananza di Edoardo a causa del brutto infortunio, ha infatti avvicinato la Henger all’attore potendo così conoscere meglio il suo carattere. E proprio alla figlia di Eva Henger, Vaporidis ha dedicato parole particolarmente importanti: “Coltiva la tua bellezza…”.

I ringraziamenti di Mercedesz Henger al gruppo

E’ tempo ormai di ultimi bilanci prima di salutare per sempre (almeno per questa edizione) le spiagge honduregne dell’Isola dei Famosi 2022, ed anche Mercedesz Henger, ispirata da alcuni altri naufraghi, ha deciso di mettere per iscritto i suoi pensieri, lasciando un nuovo messaggio ai suoi compagni di avventura. “Mi dite sempre che non mi voglio abbastanza bene, giusto? L’altro giorno in semifinale ho fatto una figuraccia ed ho mancato di rispetto a molta gente che vorrebbe essere stata al mio posto dicendo che non mi meritavo quello che mi stava accadendo”, ha esordito Mercedesz tenendo in mano un pezzo di legno sul quale ha scritto il suo pensiero.

Dopo essersi detta dispiaciuta, la naufraga ha mostrato il suo messaggio ringraziando i compagni di avventura per essere riusciti a farla ragionare su questo aspetto importante: “Merito le cose belle che mi accadono! Mi voglio bene!”. Parole che hanno fatto esplodere l’applauso di Carmen Di Pietro: “Volevo dedicare a questa edizione dell’Isola ed a voi questa cosa qui che secondo me è carina ma me ne vergogno tantissimo”, ha chiosato Mercedesz.











