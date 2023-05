Isola dei Famosi 2023, 6a puntata/ Diretta ed eliminato: arrivano Nikita e Monta

Isola dei Famosi 2023, anticipazioni e diretta sesta puntata

L’Isola dei Famosi 2023 torna in onda oggi, lunedì 22 maggio, in prima serata su canale 5, con la sesta puntata. Il reality è ormai entrato nel vivo e le dinamiche non mancano con i naufraghi sempre più nervosi a causa della mancanza di cibo. Ilary Blasi, insieme agli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino ha così il compito di gestire le intemperanze e gli scontri che animano non solo la vita dell’Isola, ma anche le puntate serali. Occhi puntati, dunque, sull’esito del televoto che decreterà non solo il nuovo eliminato ma potrebbe dare vita a nuove strategia.

Al televoto ci sono Helena Prestes, Pamela Camassa e Fabio Ricci. Tra concorrenti molto diversi tra loro che hanno diviso il pubblico. Il personaggio considerato più forte è indubbiamente Helena che, con il suo carattere forte e grintoso, si è scontrata più volte con i compagni d’avventura che, nella scorsa puntata, l’hanno mandata direttamente al televoto. Tra Helena, Pamela e Fabio, Helena non dovrebbe rischiare l’eliminazione: a salutare l’isola sarà uno tra Fabio e Pamela?

Isola dei Famosi 2023: lo sbarco di Aldo Montano e Nikita Pelizon

Puntata di grandi emozioni per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023 che, nel corso dell’appuntamento odierno, riceveranno due ospiti. Direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip 2023 arriverà la vincitrice Nikita Pelizon. L’ex vippona ha raggiunto l’Honduras per fare una sorpresa all’amica Helena Prestes con cui ha condiviso l’avventura a Pechino Express. Nikita avrà così qualche ora a disposizione per dare la giusta carica all’amica per proseguire l’avventura.

Anche gli altri naufraghi, tuttavia, riceveranno una sorpresa. Sempre dalla casa del Grande Fratello Vip, ma della sesta edizione, arriverà il campione olimpico Aldo Montano. Entrambi sbarcheranno come guest star e saranno i protagonisti di prove ricompensa per regalare viveri ai naufraghi.

Isola dei Famosi 2023: discussioni e nomination

Non mancheranno scontri e confronti durante la sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2023 dopo l’ultima, furiosa discussione scatenata dalle ciambelle di compleanno di Alessandra Drusian e che ha portato ad uno scontro senza precedenti dopo che Helena, ha chiesto di poter prendere un pezzo di ciambella in più. Tra le donne è scoppiata l’ennesima discussione dando vita ad un duro scontro. Come sempre, poi, al termine della puntata ci saranno le immancabili nomination che svelano puntualmente le strategie dei singoli concorrenti.

Infine, vi ricordiamo che anche la sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2023 può essere seguita in diretta televisiva su canale 5 e in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione.











