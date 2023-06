Isola dei Famosi 2023, 8a puntata/ Diretta ed eliminati: arriva il primo finalista?

Isola dei Famosi 2023, anticipazioni e diretta ottava puntata

Lunedì 5 giugno, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con Ilary Blasi e l’Isola dei Famosi 2023. Alla finalissima del 19 giugno mancano solo due settimane e in Honduras ormai si fa sul serio. Tutti i naufraghi ancora in gara puntano a conquistare un posto in finale, ma per farlo dovranno superare ancora prove abbastanza ardue. Nel corso della puntata in onda questa sera che, come sempre, sarà commentata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, non mancheranno i colpi di scena, i confronti e le sfide tra i vari naufraghi.

Uno dei momenti clou della serata sarà l’esito del televoto: chi sarà eliminato tra Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci? Nel corso della puntata, inoltre, stando alle anticipazioni, sarà aperto un nuovo televoto flash che porterà ad una seconda eliminazione: chi rischia di più tra i naufraghi ancora in gara?

Isola dei Famosi 2023: arriva il primo finalista?

Tra due settimane, sull’Isola dei Famosi 2023, calerà ufficialmente il sipario con la puntata della finale e l’elezione del vincitore. Questa sera, nel corso dell’ottava puntata, tuttavia, sarà decretato il primo finalista. Non si conosce, tuttavia, il meccanismo che porterà all’elezione del primo finalista, ma è probabile che, i concorrenti si sfidino in alcune sfide con i vincitori delle singole sfide che si contenderanno, poi, il posto in finale: toccherà al pubblico decretare il primo finalista attraverso il televoto?

Tra i concorrenti ancora in gara, secondo i bookmakers, hanno più possibilità di arrivare in finale Helena Prestes, Marco Mazzoli e Cristina Scuccia: tra i tre ci sarà davvero il nome del primo naufrago finalista?

Come sempre, anche nell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2023, non mancheranno dolci sorprese che, questa sera, allieteranno la permanenza in Honduras di Helena Prestes. Ilary, inoltre, nel corso della serata, si occuperà anche dei litigi che hanno animato l’Isola e che hanno avuto come protagonisti soprattutto Gian Maria Sainato e Andrea Lo Cicero che, secondo il web, avrebbe avuto atteggiamenti e toni sbagliati nei confronti di Helena.

L’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2023, dunque, promette una serata scoppiettante. Per seguire tutto in tv basta sintonizzare il televisore su canale 5. Per chi, invece, preferisce la diretta streaming, basta collegarsi al sito Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione disponibile per ogni dispositivo.











