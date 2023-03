Isola dei Famosi 2023, Samantha De Grenet nuova concorrente?/ Lei nega: “Non parto”

Samantha De Grenet smentisce la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2023

L’Isola dei Famosi 2023 sta per fare il suo esordio su Canale 5 e le indiscrezioni sul possibile cast sono sempre più frequenti. Samantha De Grenet, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata indicata come nuova concorrente del reality show insieme a suo figlio Brando; ma è davvero così?

L’attrice ha voluto chiarire i rumor sui social, smentendo di fatto la sua partenza in Honduras: “Quando continuano a scrivere che parteciperò con mio figlio all’Isola dei Famosi” e aggiunge: “La verità! No, non parto“. Dunque, l’ex gieffina ha fatto intendere chiaramente che non farà parte del cast del reality show condotto da Ilary Blasi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

L’Isola dei Famosi 2023 non è ancora andato in onda che già sembra si siano creati situazioni piuttosto particolari in Honduras. Secondo un’indiscrezione del settimanale Nuovo TV, alcuni naufraghi si starebbero ribellando a causa di un concorrente che puzzerebbe troppo.

“Ha un problema serio il famoso cantante campano. Non riesce a contenere la sudorazione e l’odore, più che la fama, lo precede. Un marchio di fabbrica che si vede e si sente. Di recente lo avevano contattato per un reality show, ma gli altri concorrenti in gara si sono ribellati solo al pensiero. Una gentil donna ha persino minacciato di ritirarsi, così hanno ritirato la proposta di lui. Aiutino? Veste casual” si legge sul giornale. Dunque, sembra che questa edizione del reality show stia partendo con il piede sbagliato. Ma chi sarà il misterioso cantante? Intanto è utile conoscere il possibile cast fino ad ora.

