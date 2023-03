Isola dei Famosi: Corinne Clery nel cast?/ “Sono stata contattata, vorrei che…”

Corinne Clery, l’attrice rivela: “Io all’Isola dei Famosi? Ho sentito più volte gli autori e…”

Chiuso un reality, se ne apre un altro: con il GF Vip ormai prossimo alla finale, cresce l’attesa per il debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Con Ilary Blasi confermata alla conduzione, da diverse settimane si rincorrono rumors e conferme su quelli che saranno i prossimi naufraghi pronti a sbarcare in Honduras per un’esperienza tutta da vivere. Tra le ultime indiscrezioni relative al possibile cast de L’Isola dei Famosi spunta un nuovo nome caldo: la nota attrice Corinne Clery.

Intercettata dal settimanale Nuovo, Corinne Clery si è concessa ad una lunga intervista che ha riguardato diversi temi di carattere professionale e privato. Tra i tanti argomenti, l’attrice è stata incalzata proprio sulla possibilità di vivere la coraggiosa esperienza de L’Isola dei Famosi. “Sono stata contattata alla fine di ottobre e in questi mesi ci siamo sentiti più volte con gli autori…“. Corinne Clery ha sostanzialmente confermato l’indiscrezione, aggiungendo dunque di essere stata formalmente contattata dagli autori del programma per sondare il terreno.

Corinne Clery valuta seriamente la partecipazione all’Isola dei Famosi: “Se dovessi partire…”

Sulla possibile partecipazione all’Isola dei Famosi, Corinne Clery – oltre a confermare di essere stata contattata – non ha svelato la sua reale preferenza e l’eventuale decisione definitiva in merito. In ogni caso, nel prosieguo dell’intervista non ha nascosto come stia valutando in maniera piuttosto seria di cogliere al volo l’opportunità: “Ci sto pensando seriamente…”. L’attrice ha inoltre aggiunto un ulteriore indizio che potrebbe aprire uno spiraglio piuttosto ampio rispetto alla possibilità di vederla nelle vesti inedite di naufraga.

Immedesimandosi già nell’avventura tipica dell’Isola dei Famosi, Corinne Clery ha raccontato al settimanale Nuovo: “Se dovessi partecipare? Vorrei che il personaggio Corinne Clery facesse un passo indietro per mostrare che donna coraggiosa e battagliera sono… Alla nostra età la vita va avanti“. L’attrice dunque accetterebbe con piacere la possibilità di partecipare all’Isola dei Famosi, anche solo per mettere in mostra le peculiarità della sua persona al di là del suo ruolo professionale; oltre che come messaggio positivo in favore delle donne.











