Spinalbese riabbraccia Luna Marì e incontra Belen dopo gli scontri: è pace?/ “Intesa ritrovata per la figlia”

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si rivedono dopo lo scontro social

Solo pochi giorni fa, Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si lanciavano stoccate e accuse attraverso i social. I loro messaggi hanno fatto il giro del web e sembravano preannunciare l’inizio di una vera e propria guerra tra i due ex. Eppure, nel servizio pubblicato dal settimanale Chi nel suo ultimo numero, Belen e Spinalbese sembrano invece aver trovato una tregua.

Alessia Marcuzzi, frecciata social contro Belen Rodriguez? "Shake it off!"/ E Stefano De Martino...

Le immagini pubblicate dal giornale mostrano infatti Antonino intento a bussare al citofono dell’abitazione della sua ex e, pochi minuti dopo, incontrarla. Con Belen c’è anche Santiago, il figlio della showgirl e Stefano De Martino, che porta tra le braccia la sorellina Luna Marì, figlia di Antonino. Dopo i saluti, Antonino preleva la bambina e la porta via con se.

Stefano De Martino, tapiro d'oro da Striscia: "Storia con Alessia Marcuzzi? Falso"/ E su Belen e i tradimenti

Antonino Spinalbese, nella sua vita c’è solo Luna Marì: “Ritrovata intesa con Belen per amore della figlia”

Le foto testimoniano quindi una ritrovata serenità tra Belen e Antonino, sicuramente dovuta alla loro figlia Luna Marì. “C’erano state delle incomprensioni, ma ha prevalso la maturità di due ragazzi che non hanno mai pensato di farsi la guerra – si legge sul settimanale – e di turbare la serenità di una bambina che hanno fortemente voluto e che dovranno crescere insieme”. Belen e Spinalbese hanno dunque trovato il modo di andare d’accordo e dare a Luna l’ambiente sereno che desiderano per lei. D’altronde entrambi oggi hanno due vite distinte ma altrettanto stabili.

Belen Rodriguez: "Il lavoro? Non ho paura che trovino un'altra"/ "Il mio obiettivo non è il successo ma..."

Belen, dopo essersi allontanata dal piccolo schermo per superare un periodo personale difficile, si prepara ad intraprendere nuovi progetti. Antonino, invece, dopo la parentesi al Grande Fratello Vip, ha ripreso la sua attività da imprenditore, che negli ultimi tempi lo ha visto concludere accordi con la società di Sonia Bruganelli, con la quale è stato infatti avvistato qualche tempo fa. I due, infatti, non hanno un flirt come si è vociferato, bensì sono semplicemente colleghi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)













© RIPRODUZIONE RISERVATA