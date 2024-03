Isola dei Famosi 2024: Khady Gueye tra i concorrenti?/ Spunta l’indiscrezione sull’Ex on the beach

Khady Gueye tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024?

L’Isola dei famosi 2024 prenderà ufficialmente il via lunedì 8 aprile con la conduzione di Vladimir Luxuria con al fianco Dario Maltese e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionisti ed Elenoire Casalegno in quello di inviata. Finora, l’unico concorrente annunciato è l’attore di Terra Amara Aras Senol (Cetin), Nei prossimi giorni, altri nomi saranno ufficializzati, ma nel frattempo, Alessandro Rosica, attraverso la sua pagina Instagram “Investigatore Social” lancia l’indiscrezione sull’ipotetica presenza anche di una bellezza mozzafiato come quella di Khay Gueye.

“E’ quasi certa a L’Isola dei Famosi…” , fa sapere Alessandro Rosica su Khady Gueye che, in passato, ha partecipato anche alla terza edizione di Ex on the Beach, dove ha rincontrato l’ex fidanzato Dario. Con un bel seguito sui social, Khady rappresenta un nome nuovo per il reality che si appresta ad affrontare un’edizione tutta nuova.

Isola dei Famosi 2024: tutti i nomi accostati al reality

Quello di Khady Gueye è solo l’ultimo nome accostato alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Finora, al reality show di canale 5, sono stati accostati Joe Bastianich che, nella scorsa stagione televisiva, è stato uno dei protagonisti di Pechino Express, la showgirl Matilde Brandi che ha già partecipato al Grande Fratello vip, gli attori Francesco Benigno e Marina Suma.

Inoltre, sono trapelati anche i nomi dell’ex attrice di film per adulti Selen, Valentina Vezzali, Greta Zuccarello, Maitè Yanes, Beba, la popolare tribuna del popolo di Ballando con le stelle Rossella Erra, l’inviato di Striscia La Notizia Edoardo Stoppa.

