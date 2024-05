Isola dei Famosi 2024: quando vanno in onda le prossime puntate?/ E sulla data della finale…

Isola dei Famosi 2024 in onda anche domenica 2 giugno: l’indiscrezione

Non c’è pace per L’Isola dei Famosi 2024 che, già funestata da numerosi ritiri ed incidenti, polemiche e bassi ascolti, rischia ora di andare incontro ad una chiusura anticipata. La prossima puntata andrà in onda questa sera, di mercoledì, un giorno inusuale per la messa in onda dello storico reality ma al quale ha già abituato il pubblico da ormai qualche settimana. La produzione è infatti corsa ai ripari cambiando il giorno di messa in onda nel tentativo di dare uno scossone al programma: scossone che, però, non ha dato i risultati sperati.

L’unica certezza al momento è la conferma del doppio appuntamento settimanale, quello del mercoledì e quello della domenica: secondo quanto appreso da Leggo, infatti, il programma condotto da Vladimir Luxuria andrà in onda anche domenica 2 giugno, dunque non si fermerà nel giorno della Festa della Repubblica Italiana. La doppia puntata settimanale è forse il tentativo di “accelerare” la conclusione del programma e arrivare il prima possibile alla finale, mettendo così un punto ad un’edizione che ha fatto registrare un record per i bassi ascolti.

Finale Isola dei Famosi 2024: l’incertezza sul futuro dell’edizione

Mercoledì 29 maggio e domenica 2 giugno: sono questi, dunque, i prossimi due appuntamenti da segnare sul calendario per vedere l’Isola dei Famosi 2024 e le avventure dei naufraghi sul piccolo schermo. Per quel che concerne la finalissima, invece, al momento non sono ancora arrivate conferme ufficiali: inizialmente prevista per metà giugno, l’ultima puntata potrebbe essere anticipata a mercoledì 5 giugno, secondo quanto riportato dal portale Bubinoblog.it.

L’ipotesi sembra più che probabile ma, al momento, nulla è stato confermato in maniera ufficiale e dunque bisognerà ancora attendere qualche giorno prima di capire quale futuro verrà riservato a questa tormentata edizione. Intanto stasera va in onda una nuova puntata e sono 5 i naufraghi a rischio eliminazione: Edoardo Stoppa, Matilde Brandi, Artur Dainese, Karina Sapsai e Linda Morselli. Chi si salverà?

