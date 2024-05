Incidente Khady Gueye a L’Isola dei famosi 2024, Luxuria: “Mai più questa prova”/ Caso simile a Ciao Darwin

Khady Gueye incidente all’Isola dei famosi 2024, Vladimir Luxuria: “Mia più questa prova”

Ieri sera durante l’11a puntata dell’Isola dei famosi 2024, non sono mancati attimi di paura e puro terrore per Khady Gueye mentre si stava svolgendo la prova leader. Nel dettaglio, Aras Senol e Khady Guey si sono sottoposti alla prova de ‘La Centrifuga’: i due naufraghi erano legati a un palo che, girando, continuava a entrare e uscire dall’acqua. Purtroppo , però, tra un giro e l’altro, la naufraga ha iniziato a urlare di dolore, facendo allarmare l’inviata Elenoire Casalegno, che ha subito gridato: “Fermi, fermi”.

In studio si è scatenato il panico, con Dario Maltese chi si è coperto la faccia pur di non vedere la scena e Vladimir Luxuria, che dopo aver bloccato la prova ha atteso che i soccorritori liberassero Khady Gueye. Dopo l’iniziale smarrimento si è scoperto che i capelli della modella si erano impigliati nel palo che, girando, le causa un fortissimo dolore alla tesa. “Dire che sto bene è un parolone” ha spiegato la naufraga dell’Isola dei famosi 2024 per poi aggiungere: “Pensavo di perdere il collo, invece ho perso solo qualche ciocca. Poteva andare peggio”. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio ma Vladimir Luxuria, sconvolta, ha bandito la prova leader: “Fino alla finale e fino a quando ci sarò io, questa prova non si farà più”

Isola dei famosi 2024 e l’incidente choc a Khady Gueye: il precedente ben più grave di Ciao Darwin 2019

Dopo il brutto incidente a Khady Gueye che poteva avere conseguenze ben peggiori, i telespettatori non vedranno mai più la prova de ‘La centrifuga’ all’Isola dei famosi, o almeno non la vedranno fino alla fine di questa edizione. L’incidente, però, sebbene si sia risolto con solo tanto spavento e qualche perdita di ciocche di capelli ha riportato alla mente un altro incidente analogo avvenuto pochi anni fa a Ciao Darwin che ha avuto conseguenze molto più gravi. Durante l’edizione del 2019 dello show di Paolo Bonolis, condotto con Luca Laurenti, il concorrente Gabriele Marchetti rimase paralizzato a vita dal collo in giù.

L’incidente a Ciao Darwin avvenne durante la prova del Genodrome, per l’esattezza ai ‘Rulli’. In estrema sintesi, i concorrenti doveva cercare di attraversare dei rulli rotanti il più velocemente possibile per giungere dall’altra parte. Ovviamente non mancavano cadute più o meno divertenti. Tuttavia durante la puntata dei Tifosi della Juve contro Tutti gli altri il concorrente Gabriele Marchetti, romano all’epoca 54enne, cadde rovinosamente e rimase tetraplegico: non può più muoversi, è totalmente immobile. Per questo motivo è stata cancellata la Prova dei Rulli.











