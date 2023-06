Isola dei Famosi, Gian Maria Sainato terrorizzato dalla tempesta/ “Mi ritiro!”

Isola dei Famosi 2023 nella tempesta: Gian Maria Sainato terrorizzato

Il clima e le condizioni metereologiche in Honduras possono spesso riservare spiacevoli imprevisti ai concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. E, come successo più volte nelle precedenti edizioni, anche quest’anno i naufraghi hanno dovuto fare i conti con i capricci del maltempo. In particolare, come mostrato nel daytime del reality andato in onda ieri, il cast è stato colto di sorpresa da una tempesta nel cuore della notte. Il forte vento ha distrutto la capanna e, soprattutto, ha procurato in loro tanta paura.

Anche Gian Maria Sainato è parso spaesato e, sotto la capanna, si è rannicchiato su se stesso mentre alcuni suoi compagni di viaggio tentavano di sorreggere i pali della copertura. “Sei felice Gianma?“, gli ha chiesto ironico Marco Mazzoli mentre fuori imperversava la bufera. Il naufrago, a quel punto, ha espresso il desiderio di andarsene e ha così risposto al conduttore radiofonico: “No, chiamate la barca“.

Gian Maria Sainato nel panico: “Mi ritiro!“

A quel punto Marco Mazzoli ribatte con ironia: “Vuoi l’elicottero?“. E Gian Maria Sainato risponde, esclamando: “Sì, adesso. La notte più brutta della mia vita“. La tempesta che ha colpito l’Isola dei Famosi 2023 è stata imprevista e violenta: le folate di vento hanno semi-distrutto il telo di copertura e i pali di sostegno hanno rischiato di spaccarsi. Sotto la capanna, i naufraghi hanno cercato di supportarsi e di ripararsi per quanto possibile, ma il terrore nei loro occhi (soprattutto in Gian Maria) era evidente.

Il ragazzo si è infatti messo ad urlare, assieme ad altri, quando tutto sembrava crollare sopra le loro teste. E, proprio in questa circostanza, ha avanzato l’ipotesi di abbandonare il gioco. “Mi ritiro! Mi ritiro!“, ha esclamato. Alla fine, perlomeno per il momento, il concorrente sembra essere rimasto in gioco assieme a tutti gli altri naufraghi. Dopo il grosso spavento, la sua avventura sembra destinata a continuare.











