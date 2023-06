Isola dei Famosi, Helena Prestes e i genitori/ “Mio padre picchiava mia mamma, lei si è indurita”

Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes: “Da piccola ho dovuto sopravvivere“

Helena Prestes è una delle grandi protagoniste de L’Isola dei Famosi 2023. In queste settimane ha mostrato carattere e grinta da vendere, un temperamento non indifferente e tutto il desiderio di cercare un riscatto, una rivincita personale e puntare dritta alla vittoria. Nell’ultimo periodo si è sentita spesso isolata dal gruppo, che non ha apprezzato il suo modo di comportarsi e di approcciarsi agli altri. E, forse, questo suo carattere a tratti spigoloso e difficile da gestire è dovuto anche ad un passato familiare non dei più semplici.

La modella è infatti cresciuta in un quartiere povero di San Paolo, in Brasile. “Io ho un carattere un po’ forte, da piccola ho dovuto sopravvivere. A 14 anni sono uscita di casa e da lì ho continuato da sola“, aveva raccontato nel corso del reality. In particolare, a farla soffrire sono state soprattutto le violenze domestiche, con il padre che spesso picchiava la mamma.

I genitori di Helena Prestes e le difficoltà in famiglia

Helena Prestes ha raramente parlato dei suoi genitori all’Isola dei Famosi 2023: di loro, dunque, non si conoscono sufficienti informazioni. Ma in una rara confessione sul suo vissuto familiare, la naufraga aveva parlato di una condizione di malessere e violenza che l’ha portata a temprarsi e fortificarsi nel carattere: “Dovevamo sempre correre, abbiamo vissuto più che la fame la povertà. Mi ha fatto stare molto male soprattutto la mancanza di amore, di coccole, io faccio finta che questa cosa non mi faccia male, ma non è così“.

E, in riferimento alle violenze domestiche, aveva spiegato: “Mio padre picchiava mia mamma. Ho visto il risultato della violenza su mia mamma che era una donna dolcissima e si è indurita. Io ho un bel rapporto con lei, anche se lei è durissima“. Oggi la mamma di Helena Prestes soffre di una malattia difficile da curare: “Oggi è malata, di una malattia che non ha cura e che viene e va“.











