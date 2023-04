Isola dei Famosi, i Jalisse “attaccano” Sanremo/ Scendono scalinata sulle note del Festival, il siparietto

L’Isola dei Famosi 2023, Alvin presenta i Jalisse: il siparietto

La prima puntata de L’Isola dei Famosi 2023 ha regalato sin da subito grandissime emozioni. E c’è stato spazio anche per un divertente siparietto, che ha come protagonisti i Jalisse. Il duo di cantanti ha deciso di prendere parte al reality in coppia, così come in coppia hanno sempre affrontato le grandi sfide della loro vita, oltre ai grandi successi nella musica. Il loro ingresso in scena, in particolare, ha fatto ironia sulla questione legata al Festival di Sanremo e alle continue bocciature ricevute, dopo il primo e unico trionfo nel 1997 con Fiumi di parole.

Da quella vittoria i Jalisse sono scomparsi dai radar di Sanremo, ma ci ha pensato il reality a ricreare ad hoc, ed in maniera molto originale, l’atmosfera del Festival. Vestito di tutto punto, con uno smoking in bianco e nero, un elegantissimo Alvin da Playa Palapa ha così annunciato la partecipazione del duo al programma: “A loro è stato negato un palco per ben 26 volte consecutive, e allora è arrivata L’Isola dei Famosi a regalargli un palco. Signore e signori, il momento è fondamentale. Dopo 26 no consecutivi, la coppia finalmente ha di nuovo una scala: i Jalisse“.

I Jalisse: la scalinata in spiaggia e il jingle di Sanremo

In Playa si vedono così arrivare i Jalisse, che scendono una scalinata in legno realizzata ad hoc, installata sulla spiaggia de L’Isola dei Famosi 2023 e con i fiori ai lati. A ricreare con grande ironia l’atmosfera sanremese, spunta in sottofondo il classico jingle del Festival, mentre il duo scende la scalinata.

Un siparietto che ha ironizzato sul rapporto controverso tra i Jalisse e la kermesse, che tanta fama diede loro nel 1997, salvo poi non richiamarli più negli anni successivi. Dallo studio interviene anche Ilary Blasi, che ironicamente afferma: “In prova abbiamo parlato 20 minuti di quella scala, che ci è costata più del compenso di Vladimir, ma devo dire che alla fine niente di che sta scala“. Alla fine, l’avventura dei Jalisse a L’Isola dei Famosi 2023 ha inizio e la coppia non sta più nella pelle, pronta a gettarsi a capofitto in questa avventura: “Siamo pronti, carichissimi“.

