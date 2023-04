Isola dei Famosi, Ilary Blasi svela il vero nome di Alvin/ “Si, mi chiamo Alberto!”

Ilary Blasi “smaschera” Alvin all’Isola dei Famosi 2023: “Adesso lo dico, si chiama Alberto!”

L’Isola dei Famosi 2023 è iniziata da sole due settimane ma, come era lecito aspettarsi, le prime puntate sono state piene di gag divertenti e numerosi momenti di tensioni tra i nuovi naufraghi. Fin dall’esordio, Ilary Blasi è apparsa in forma smagliante soprattutto dal punto di vista dell’ironia; frecciatine, battute taglienti e consueto atteggiamento naturale e spensierato che rendono l’esperienza del reality decisamente più fruibile per i telespettatori. Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi la conduttrice ha rinnovato il simpatico botta e risposta con Alvin, ancora una volta nelle vesti di inviato.

Ilary Blasi "nomination a tre, un threesome"/ Tutte le gaffes all'Isola dei Famosi!

Il siparietto tra Ilary Blasi e Alvin, andato in onda nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, si è trasformato in una vera e propria rivelazione. durante un collegamento con i naufraghi, la conduttrice ha infatti deciso – con tanto di risate – di chiamare il suo inviato con il suo nome di battesimo: Alberto. La gag ha generato l’ilarità dei presenti, con tanto di commento tutto da ridere da parte di Alvin. “Alberto sei permaloso! Si chiama così, adesso lo dico!“. Subito incalza Enrico Papi che rincara la dose scatenando la divertente risposta dell’inviato.

Ilary Blasi, lite con Enrico Papi all'Isola dei Famosi?/ "Lei avrebbe chiesto di…"

Alvin ribatte alla “rivelazione” di Ilary Blasi: “Si, mi chiamo Alberto… Nel dubbio ti chiamo Ilaria!”

“Io mi chiamo Alberto, è vero; è il mio nome. Però c’è un problema con l’audio, non capisco più niente. Nel dubbio ti chiamo Ilaria“. Queste le parole utilizzate da Alvin nel rispondere simpaticamente ad Ilary Blasi, rea di averlo chiamato con il suo nome reale in diretta all’Isola dei Famosi 2023. Concluso il siparietto, si è tornati alle consuete dinamiche del reality ma intanto sui social sono partiti fiumi di meme e tweet che menzionano la gag, con tanto di commenti divertiti.

Ilary Blasi, look sexy a L'Isola dei Famosi/ Top nero in pizzo: social impazziti

Stando alle prime puntate, L’Isola dei Famosi si appresta a regalare perle dal punto di vista tanto degli scontri quanto dei momenti irriverenti. Tra l’altro, solo qualche ora prima della diretta – come riporta il portale Novella 2000 – erano spuntate delle indiscrezioni nel merito di presunte ruggini tra Enrico Papi e Ilary Blasi. Nello specifico, la conduttrice non avrebbe digerito l’atteggiamento del nuovo opinionista nella prima puntata e avrebbe richiesto in maniera diretta un atteggiamento più consono e meno esuberante dal punto di vista dell’irriverenza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA