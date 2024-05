Isola dei Famosi, naufrago scappa dopo una lite/ Allerta in Honduras nell’edizione spagnola: cosa è successo

A Supervivientes, l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi, si è scatenato il panico dopo che il naufrago Angel Cristo Jr, figlio dell’attrice Barbara Rey e dell’artista circense Angel Cristo, si è allontanato dalla zona delle riprese per stare da solo dopo una lite con la modella Aurah Ruiz. La fuga è durata ben tre ore, durante le quali la produzione ha anche allertato la marina militare, così da attivare le ricerche in Honduras. Ad avvistarlo e inseguirlo, per poi fermarlo, sono stati proprio gli agenti. Era arrivato a Cayo Cochino Menor, un’area non in sicurezza e per questo motivo non inclusa nelle zone accessibili ai concorrenti. È infatti ricca di burroni e fauna selvatica.

A raccontare quanto accaduto nelle scorse ore ai telespettatori di Tele Cinqo è stato il conduttore Carlos Sobera. “Il concorrente è rimasto disperso per più di tre ore. Tre lunghissime ore in cui ha attraversato anche una zona molto pericolosa”, ha spiegato. È stato anche descritto una sorta di inseguimento da film. Angel Cristo Jr infatti non sembrava avere alcuna intenzione di fermarsi. Poi, però, ha ceduto di fronte alle richieste dei militari. Nel corso della fuga non ha fortunatamente riscontrato problemi, anche se i rischi c’erano. “La situazione ha provocato molta angoscia per l’organizzazione e per gli altri naufraghi. Alla fine è stato localizzato ed è in perfette condizioni di salute”, ha aggiunto il presentatore.

All’Isola dei Famosi presi provvedimenti nei confronti di Angelis Cristo Jr

La produzione di Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, ha subito deciso di prendere provvedimenti nei confronti di Angel Cristo Jr per avere infranto il regolamento, spostandosi in una zona proibita dell’Honduras. Il naufrago è stato infatti squalificato. È così che ha dovuto abbandonare l’isola. “È quello che volevo, andarmene”, ha commentato il diretto interessato. Prima, però, si è scusato per il suo comportamento, spiegando di non essersi immediatamente reso conto delle sue azioni: “Mi dispiace per chi si è preoccupato, ho agito inconsapevolmente senza pensare alle conseguenze”.

È stato preso un provvedimento anche nei confronti di Aurah Ruiz, la naufraga protagonista della lite che ha generato la fuga. La modella andrà direttamente in nomination per avere insultato e minacciato l’ormai ex compagno di viaggio.











