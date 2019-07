Isola d’Elba, esplode palazzina: 2 dispersi/ Fuga di gas, 3 persone estratte vive

Esplosione in una palazzina avvenuta nella notte appena passata, quella fra lunedì 23 e martedì 24, sull’Isola d’Elba. Come riferito in questi ultimi minuti dai principali quotidiani online, a cominciare da TgCom24.it, una casa a due piani a Portoferraio è stata sventrata da una deflagrazione, causata quasi sicuramente da una fuga di gas. Un’esplosione violentissima che ha fatto crollare l’edificio, precisamente attorno alle ore 4:40, in via De Nicola. A provocare il tutto, una bombola gpl che deve essere esplosa improvvisamente (le cause sono ancora tutte da accertare), distruggendo l’intero edificio. Immediatamente sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, che si sono recati presso la zona incriminata con le unità cinofile e le squadre Usar, specializzate nella ricerca delle persone fra le macerie. Tre sono gli abitanti dello stabile che sono stati estratti fortunatamente ancora in vita, ma all’appello mancherebbero altre due persone, che risultano essere al momento disperse.

ISOLA D’ELBA, ESPLODE PALAZZINA: 2 DISPERSI

Come riferisce Quinewselba.it, sul posto vi sono anche quattro ambulanze, di cui una con un medico a bordo, e al momento si scava sotto le macerie per trovare eventuali superstiti. Le primissime foto pubblicate online mostrano uno scenario quasi di guerra, con una casa completamente sventrata e macerie sparse tutto attorono. Allertati anche tre elicotteri del servizio Pegaso, mentre le ambulanze intervenute sono quelle della Misericordia di Portoferraio e di Porto Azzurro, Pubblica Assistenza e Santissimo Sacramento di Portoferraio. Secondo alcune fonti locali, delle due persone disperse una sarebbe stata individuata sotto le macerie (non si sa se sia viva o rimasta solo ferita), mentre l’altra non sarebbe ancora stata individuata. Le tre persone estratte vive sono state portate all’ospedale dell’isola, sono attesi aggiornamenti nel corso della mattinata. Lo scorso 10 giugno un episodio simile, con l’ormai tristemente nota esplosione avvenuta presso il comune di Rocca di Papa, che provocò due vittime, fra cui il sindaco dello stesso comune, il 47enne Emanuele Crestini. Anche in quel caso la deflagrazione fu causata da una fuga di gas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA