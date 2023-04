Isola Party, annunciati i conduttori del format social/ Svelati i nomi

Isola Party, svelato chi condurrà il format

L’Isola dei Famosi 22 andrà in onda dal 17 aprile in prima serata su Canale 5; mancano davvero pochi giorni alla traversata dei naufraghi e il pubblico è curioso di scoprire tutte le novità del ‘survival show’. Dopo la conferma dei due opinionisti, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, sono stati anche annunciati i nomi dei conduttori dell’Isola Party.

Cristina Scuccia: "Isola dei Famosi? Non indosserò il bikini"/ "Della vita da suora…"

A condurre il format social dell’Isola dei Famosi 22, ci saranno Giorgia Palmas e Andrea Dainetti. I due volti televisivi andranno, dunque, a sostituire Ignazio Moser e Valentina Barbieri. Dainetti ha già condotto il format durante la quindicesima edizione ottenendo un discreto successo. “Qui è tutto pronto, #IsolaParty sta per ripartire! @giopalmas82 e @andreadianetti vi porteranno dietro le quinte dell’@isoladeifamosi con tanti ospiti e scoop, tutti i lunedì dalle 20:00 live su Mediaset Infinity… e preparatevi a diventare protagonisti!” si legge sull’annuncio ufficiale.

Vladimir Luxuria: "Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi? Tifo per lei"/ E su Ilary…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mediaset Infinity (@mediasetinfinity)

Isola dei Famosi 22, Ilary Blasi: “L’Isola ti cambia”

Ilary Blasi, nonostante il marasma della sua vita sentimentale, è stata confermata al timone dell’Isola dei Famosi 22. La conduttrice che ormai presenta il reality show da diverse edizioni, si dice pronta a ricominciare questa avventura. Ai microfoni del settimanale Chi, ha svelato: “Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo. “

E ancora: “È un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo di transizione. Sono curiosa di vedere cosa succederà. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro”.

Isola dei Famosi, annullati contratti a due concorrenti/ "Pagata lauta penale da Mediaset": l'indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA